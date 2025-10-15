Oberliga: FC Nöttingen dreht Nachholspiel gegen Türkspor Neckarsulm

Ein Nachholspiel mit Bedeutung für das enge Mittelfeld der Tabelle entwickelte sich in Nöttingen zu einem echten Geduldsspiel – mit einem späten Lohn für die Gastgeber. Die Gäste aus Neckarsulm setzten vor der Pause den ersten emotionalen Akzent. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Philipp Seybold das Team von Türkspor in Führung.

Doch Nöttingen ließ sich davon nicht beirren. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff glich Matej Mijic aus – 1:1. Er riss damit das Momentum auf die Seite der Hausherren. Es blieb lange beim Remis. Erst in der 82. Minute war es erneut Matej Mijic, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den viel umjubelten 2:1-Sieg perfekt machte.

Mit dem Dreier verbessert sich der FC Nöttingen auf 17 Punkte und belegt nun den siebten Tabellenplatz. Türkspor Neckarsulm bleibt mit 14 Zählern auf Rang zwölf – einen Zähler hinter dem SSV Reutlingen und der TSG Backnang, aber weiter in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone.