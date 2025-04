Oberliga: FC Büderich visiert die Top-Sechs an

Derzeit kann der TSV Meerbusch in der Oberliga Niederrhein vor allem auf die Schwäche der unter ihm platzierten Teams bauen. Mitte März hatte er zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Obwohl die Blau-Gelben seitdem fünfmal in Folge verloren, ist das Polster auf den 15. Platz immer noch acht Punkte groß. „Wir sollten uns aber nicht darauf verlassen, dass das ewig so weitergeht“, warnt Trainer Samir Sisic.

Die nächste Gelegenheit, ihren Abwärtstrend zu stoppen, haben die Meerbuscher am Gründonnerstag um 19 Uhr beim ETB SW Essen. Der aktuelle Tabellenfünfte ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Um dort zu bestehen, muss sich der TSV gegenüber den beiden zurückliegenden Partien in Kleve (1:3) und gegen Monheim (2:3) deutlich steigern. „Bei den drei Niederlagen zuvor haben die Leistungen noch gestimmt, zuletzt war das nicht mehr der Fall – da gibt es nichts schönzureden“, sagt Sisic, der von seinen Spielern wieder mehr Klarheit einfordert: „Wir müssen defensiv konsequenter und offensiv zielstrebiger agieren.“ Umso wichtiger ist nach abgesessener Gelbsperre die Rückkehr von Kapitän Daniel Hoff. Auch Vincent Boldt könnte nach seiner Zwangspause wieder den Angriff beleben.

Der FC Büderich 02 ist bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr am Eisenbrand gegen Union Nettetal an der Reihe. Im Duell mit dem Schlusslicht will er das 0:9 gegen Schonnebeck endgültig vergessen machen. Der erste Schritt gelang dem FCB bereits mit dem 3:1 am Sonntag in Niederwenigern, nun möchte er sich auch noch vor den eigenen Fans rehabilitieren. „Wenn wir auch diese Partie für uns entscheiden, hätten die Jungs gezeigt, dass das Spiel wirklich nur ein böser Ausrutscher war“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.

In der Tabelle liegen die Büdericher momentan mit 45 Zählern punktgleich mit dem VfB Hilden auf Rang sieben. Von unten droht kaum noch Gefahr, einzig Ratingen (40 Punkte) ist noch in Schlagdistanz. Deshalb richtet Siebenbach seinen Blick nach oben: „Mit Platz sieben hätten wir uns gegenüber der Vorsaison gesteigert, daher könnte ich gut damit leben. In die Top sechs zu kommen, würde sich aber noch viel besser anhören. Daher ist es jetzt unser klares Ziel, Hilden am Ende hinter uns zu lassen“, sagt Siebenbach.

In der Bezirksliga möchte der OSV Meerbusch am Donnerstag um 19.45 Uhr im Heimspiel gegen TuRa Brüggen den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. Der TSV II empfängt um 20 Uhr die SVG Weissenberg. A-Kreisligist SSV Strümp ist am Mittwoch um 19.45 Uhr bei der VSF Amern II zu Gast.