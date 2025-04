Oberliga-Fair-Play-Tabelle - Wer ist am 34. Spieltag gesperrt?

Am kommenden Spieltag gesperrt (11):

Kevin Meise (SpVgg Vreden, Rot, 3 von 4) und Bugra Günes (SpVgg Vreden, Rot, 3 von 3), Ben Binyamin (TuS Ennepetal, Rot, 1 von ?), Sven Rüschenschmidt-Sickmann (1. FC Gievenbeck, Gelb), Gulien Kaps (SC Verl II), Mike Lewicki (SG Wattenscheid 09), Rafael Lopez-Zapata (SV Westfalia Rhynern), Fynn Broos (SV Schermbeck), Marius Lackmann (SV Schermbeck), Cedrick Hupka (TuS Ennepetal), Julius Wiedemann (Victoria Clarholz)

Hinweis: RW Ahlen hat am kommenden Wochenende spielfrei, so dass Denzel Tawiah erst ab dem 35. Spieltag seine Rot-Sperre absitzen kann. Der 23-jährige Defensivmann wurde für vier Spiele gesperrt und ist damit für die restliche Saison raus. Can Moustfa ist Gelb-gesperrt und wird am 35. Spieltag passen müssen.

So sieht die aktuelle Fairness-Tabelle aus: