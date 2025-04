Oberliga-Fair-Play-Tabelle - Wer ist am 33. Spieltag gesperrt?

Am kommenden Spieltag gesperrt (8):

Shaibou Oubeyapwa (Sportfreunde Siegen, Gelb-Rot), Dan Tshimanga (ASC 09 Dortmund, Rot, 3 von 3), Kevin Meise (SpVgg Vreden, Rot, 2 von 4) und Bugra Günes (SpVgg Vreden, Rot, 2 von 3), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund, Gelb),Bennet Eickhoff (SC Preußen Münster II, Gelb), Sebastian Speen (SV Schermbeck, Gelb), Luis Schultz (SpVgg Erkenschwick, Gelb)

Hinweis: RW Ahlen hat am kommenden Wochenende spielfrei, so dass Denzel Tawiah erst ab dem 34. Spieltag seine Rot-Sperre absitzen kann. Auch Can Moustfa wird seine Gelb-Sperre erst am 34. Spieltag absitzen.

So sieht die aktuelle Fairness-Tabelle aus: