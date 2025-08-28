Oberliga-Experten-Tipp mit Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II)

Über den 4. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Yoost Diezemann, Kapitän des DSC Arminia Bielefeld II, gesprochen.

Am 3. Spieltag tippte Wattenscheids Kapitän Nico Buckmaier vier Tendenzen richtig und lag damit deutlich besser als FuPa Westfalen.

Diezemann: "Lippstadt ist gut gestartet und im Flow."

ASC 09 Dortmund - 1. FC Gievenbeck

Diezemann: "Gievenbeck mit junger dynamischer Truppe ist sehr spannend und kann da auf jeden Fall etwas holen 😉" (Anm. der Redaktion: Diezemann ist im Sommer von Gievenbeck nach Bielefeld gewechselt).

Diezemann: 1:2

FuPa: 4:2

SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal

Diezemann: "Spielerisch starke Preußen gewinnen gegen einen Gegner, der noch nicht so in Form ist."

Diezemann: 3:0

FuPa: 3:1

SG Wattenscheid 09 - SpVgg Vreden

Diezemann: "Ein spannendes spiel, das Wattenscheid mit den Fans im Rücken für sich entscheidet."

Diezemann: 2:1

FuPa: 2:0

FC Eintracht Rheine - SC Verl II

Diezemann: "Für Verl II wird es bei einem erfahrenen Team wie Rheine keine leichte Aufgabe."

Diezemann: 2:1

FuPa: 1:1

Westfalia Rhynern - TuS Hiltrup

Diezemann: "Trotz der Niederlage in Sprockhövel hat Rhynern ordentlich Qualität und wird zuhause gewinnen."

Diezemann: 2:0

FuPa: 4:1

SV Schermbeck - TSG Sprockhövel

Diezemann: "Schermbeck ist zuhause schwer zu bespielen. Deswegen glaube ich an einen umkämpften knappen Sieg für die Gastgeber."

Diezemann: 1:0

FuPa: 2:2

SpVgg Erkenschwick - RW Ahlen

Diezemann: "Die Partie ist schwer einzuschätzen. Es könnte einfach ein ausgeglichenes Spiel und eine Punkteteilung werden."

Diezemann: 1:1

FuPa: 3:2

TSV Victoria Clarholz - SG Finnentrop/Bamenohl

Diezemann: "Clarholz gewinnt zuhause in einem spannenden Spiel knapp."

Diezemann: 2:1

FuPa: 1:1