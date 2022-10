Oberliga-Experten-Tipp mit Sleiman Salha FuPa Westfalen präsentiert ab sofort wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps eines Oberliga-Trainers.

FuPa: "Bei Delbrück zeigt die Formkurve trotz des späten Ausgleichs gegen Clarholz bergab. Erndtebrück legte in Sprockhövel einen Turbostart mit zwei Toren hin und kassierte in der Nachspielzeit noch das bittere 2:3. Zuhause werden sich die Erndtebrücker nicht die Butter vom Brot nehmen lassen."

Salha: "Christopher Hankemeier macht in Clarholz einen sehr guten Job und hat seine Mannschaft dieses Jahr punktuell gut verstärkt, so dass der aktuelle Tabellenplatz kein Zufall ist."

FuPa: "Sebastian Tyrala wird sich so eine Leistung wie in Gütersloh nicht noch einmal bieten lassen. Seine Mannschaft rund um den angesäuerten Kevin Großkreutz, der schon in der 66. Minute ausgewechselt wurde, wird ein Zeichen setzen."

FuPa: "Da am vorigen Sonntag Münsters 1. Mannschaft zeitgleich spielte, fiel kein talentierter Youngster für die Reserve ab. Das dürfte sich am kommenden Wochenende wieder ändern, wenn die Regionalliga-Adlerträger am Samstag spielen und zudem die Reserve ein Heimspiel hat. Rheine hatten wir bereits als Wundertüte bezeichnet, glauben aber nicht, dass in Münster etwas drin ist."

Salha: "Rheine kann an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen und Münster II hat eine Wahnsinns Entwicklung in den letzten 12 Monaten genommen. Daher gibt es ein Remis."

Salha: 1:1

FuPa: 2:1

ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal

FuPa: "Unter Hübner gelang dem ASC 09 Dortmund der erhoffte Befreiungsschlag in Lotte. Ennepetal ist am Tiefpunkt angekommen und steht erstmals seit der Oberliga-Zugehörigkeit auf einem Abstiegsplatz. „Wir haben ein Charakterproblem, die Führungsspieler fehlen mir“, kritisierte Petkovic in klaren Worten und forderte: "Die erfahrenen Spieler, die normalerweise eine wichtige Rolle im Team einnehmen, müssten sich selber reflektieren und Gas geben." Ob dies tatsächlich aus dem Nichts und gerade in Aplerbeck passieren wird, muss man anzweifeln."

Salha: "Mit Dennis Hübner kommt da jetzt frischer Wind rein und wenn der Kader und das Umfeld positiv bleiben und zusammenrücken, dann wird Aplerbeck bis zum Winter klettern."

Salha: 3:0

FuPa: 2:0

Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

FuPa: "Die Paderborn dürften der verpassten Chance gegen Vreden nachtrauern. Allen dürfte aber bewusst sein, dass man erneut in den Aufstiegskampf eingreifen kann, wenn eine Schippe draufgelegt wird. Siegen zeigte in Ennepetal zwar eine gute Leistung. Aber Ennepetal ist nicht Paderborn. Daher setzen wir auf die Ostwestfalen."

Salha: "Siegen hat konstant Pech gehabt in dieser Saison und hat vorigen Samstag aber den Befreiungsschlag gelandet. Paderborn wird aber immer besser und spielt sehr reifen Fußball, so dass ich auf ein Unentschieden tippe."

Salha: 1:1

FuPa: 1:3

SG Finnentrop/Bamenohl - Westfalia Rhynern

FuPa: "Vorne hapert es bei Rhynern, hinten sieht es dagegen fast perfekt aus. Die Sauerländer zeigen sich bisher heimstark und wissen, wo das Tor steht. Daher setzen wir auf ein torreiches Unentschieden."

Salha: "Rhynern wirkt dieses Jahr sehr gefestigt. Sie haben sich neu entwickeln müssen und das ist Michael Kaminski & Co sehr gut gelungen. Ich tippe auf ein chancenarmes Spiel und einen Treffer für Rhynern zwischen Minute 85 und 90+4."

Salha: 0:1

FuPa: 2:2

SV Schermbeck - Sportfreunde Lotte

FuPa: "Sleiman Salha hatte nach dem 1:0-Sieg in Rheine bilanziert: "Das war eine tolle Leistung, die uns wichtige drei Punkte gebracht hat. Lediglich unsere Konter hätten wir besser setzen müssen, dann wäre das Spiel schon viel eher entschieden gewesen. Wir haben jetzt alle Spitzenmannschaften weg, und nun wird es etwas einfacher.“ Ob es tatsächlich gegen Lotter Sportfreunde so wird, muss man abwarten. Lottes Form ist schwer einzuschätzen. Ein Remis ist sicherlich möglich.

FuPa: 1:1