Oberliga-Experten-Tipp mit Sebastian Tyrala FuPa Westfalen präsentiert ab sofort wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps eines Oberliga-Trainers.

Clarholz ist nach dem furiosen Auftakt mit drei Siegen inzwischen im Alltag angekommen und kämpft um jeden Punkt, um sich weiterhin dem Abstiegskampf zu entziehen. Dort steckt die TSG Sprockhövel bereits mittendrin und läuft damit den eigenen Erwartungen hinterher. Da war der zweite Saisonsieg am vergangenen Wochenende Balsam auf den geschundenen Seelen. TSG-Coach Yakup Göksu hatte ein neues 3-4-2-1-System auflaufen lassen, das überzeugte. FuPa glaubt, dass die auswärts noch punktlosen Sprockhöveler den Bock umstoßen und die Victoria in den Abstiegskampf ziehen werden. Tyrala setzt auf die Ostwestfalen.

Abstiegskampf pur am 9. Spieltag. Ennepetal belegt den drittletzten Tabellenplatz und hat einen Punkt weniger als Vreden auf dem Konto. Für Ennepetal war auswärts bisher noch gar nichts zu holen. Ennepetals Neu-Coach Dragan Petkovic ist sich der schwierigen Situation bewusst: „Irgendwann muss bei uns der Knoten platzen, die Zeit wird knapper. Wir haben viele wichtige Partien vor der Brust und wenn man zu viele Sechs-Punkte-Spiele verliert, steht man schnell ganz unten." Vreden schoss im letzten Heimspiel immerhin Rheine mit 4:0 ab. Vredens Coach Engin Yavuzaslan bemängelte am vorigen Wochenende nach der 0:4-Pleite in Lotte, dass "die Gegentreffer viel zu leicht fallen." FuPa glaubt, dass Vreden trotz der schlechtesten Defensive der Liga die zweitschlechteste Offensive der Liga besser in den Griff bekommt und einen knappen Heimsieg einfahren wird.

Der Spitzenreiter empfängt die Ostwestfalen, die zuletzt viermal in Folge als Verlierer vom Platz gingen. Da half vor dem letzten Spieltag auch nicht der Pokalcoup gegen den Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn. Bövinghausen wird nach dem kniffligen 4:2-Auswärtssieg, als Gastgeber SG Finnentrop/Bamenohl Mitte der zweiten Halbzeit die Führung per Elfmeter auf dem Fuß hatte, wieder souveräner auftreten und einen klaren Heimsieg einfahren.

Die Preußen-Reserve ist die Überraschung der Saison. Die Jungadler sind erst einmal als Verlierer vom Platz gegangen, trotzten Bövinghausen bereits ein torloses Remis ab und fiedelten den FC Gütersloh am vergangenen Wochenende mit 3:0 vom Platz. Und das alles ohne Verstärkung aus der Regionalliga-Mannschaft. Der Jahrgang scheint etwas besonderes zu sein und sollte auch im Derby besonders motiviert sein. Gievenbeck ging zuletzt im August als Verlierer vom Platz und beweist bisher eine starke Defensive, die drittbeste der Liga. FuPa glaubt, dass Münsters U21 als beste Offensive der Liga die Gievenbecker knacken wird.

Tyrala: 2:0

FuPa: 3:1

SV Schermbeck - Westfalia Rhynern

Der Tabellenvorletzte Schermbeck ist weiter auf der Suche nach der Form. Nachdem vorigen Sonntag aufgrund einer verbesserten Defensive immerhin ein torloses Remis im Kampfspiel in Gievenbeck gelang, kommt nun Top-Team Rhynern, das erst zwei Tore in dieser Saison kassiert hat. An die starke Offensive der vergangenen Saison (Sezer/Probst) können die Neuzugänge bisher aber nicht anknüpfen. FuPa glaubt, dass sich Schermbeck erneut ein 0:0 erkämpft.

Tyrala: 1:1

FuPa: 0:0

ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine

Die Aplerbecker stehen mit der aktuell negativen Bilanz (3-1-4) weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Zuhause sahen die Leistungen meist besser aus, zuletzt wurde auch Ligarivale Sportfreunde Lotte aus dem Westfalenpokal geworfen. Rheine weist dieselbe Bilanz auf, ist aber von Spieltag zu Spieltag eine Wundertüte. FuPa tippt auf ein torreiches Unentschieden. Tyrala setzt auf den Heimvorteil der Aplerbecker.

Tyrala: 2:0

FuPa: 2:2

Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte

In Siegen brennt der Baum. Der Traditionsverein ist Schlusslicht und hat erst eine Partie gewonnen. Die 0:2-Niederlage in Rheine zeigte einmal mehr aber auch das fehlende Spielglück auf, als es bis zur 79. Minute eigentlich nach einem torlosen 0:0 aussah. Lotte hat sich nach dem Abstieg und dem Komplettumbruch des Kaders besser gefangen, als vielleicht manch einer gedacht hat. Nach dem 4:0-Erfolg gegen Vreden brauchen die Tecklenburger aber unbedingt einen weiteren Dreier, um die Spitzengruppe nicht enteilen zu lassen. Für Siegens Coach Lirian Gerguri könnte es zum Schicksalsspiel werden, was er aber zuletzt verneinte: „Das sehe ich nicht so. Ich mache meinen Job weiterhin mit vollem Einsatz. Entscheidungen in dieser Hinsicht haben andere zu treffen.“ FuPa glaubt, dass Siegen der Befreiungsschlag gegen Lotte nicht gelingen wird.

Tyrala: 1:2

FuPa: 1:3

SG Finnentrop/Bamenohl - FC Gütersloh

Gegen Bövinghausen, wie oben erwähnt, war für die Sauerländer richtig was drin. Es wartet direkt der nächste Meisterschaftsfavorit, der sich nur noch wenige Patzer leisten sollte. Bei der 0:3-Pleite gegen den SC Preußen Münster II war es ein gebrauchter Tag, der den Ostwestfalen kaum eine Chance ließ. Es kann nur die Wiedergutmachung das Ziel sein. Da muss Finnentrop/Bamenohl erneut an seine Grenzen gehen. FuPa glaubt jedoch, dass es wieder knapp nicht reichen wird. Tyrala weiß spätestens seit letztem Sonntag, was die SG Finnentrop/Bamenohl drauf hat und traut ihnen das Remis zu.

Tyrala: 2:2

FuPa: 1:2