 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Robin Gallus (TuS Ennepetal)

FuPa Westfalen präsentiert in der Rückrunde wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 25. Spieltag hatte Rheines Kapitän Luca Meyer drei korrekte Tendenzen. Viermal lag FuPa Westfalen richtig und sah dabei zwei Ergebnisse exakt voraus. Das 1:1-Remis zwischen Gievenbeck und Lippstadt sowie den 4:1-Auswärtssieg des ASC 09 in Hiltrup.

Über den 26. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Robin Gallus, Kapitän des TuS Ennepetal, gesprochen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live

SV Lippstadt 08 - TSG Sprockhövel

Gallus: "Lippstadt ist klarer Favorit und wird sich dank seiner starke Offensive durchsetzen."

Gallus: 3:0
FuPa: 3:1

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:00

TSV Victoria Clarholz - 1. FC Gievenbeck

Gallus: "Gievenbeck gewinnt knapp in einem umkämpften Spiel."

Gallus: 1:2
FuPa: 1:1

Di., 21.04.2026, 19:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
19:00

SC Preußen Münster II - Rot Weiss Ahlen

Gallus: "Die spielstarken Münsteraner lassen zuhause nichts anbrennen."

Gallus: 2:0
FuPa: 2:1

Morgen, 17:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
17:00live

SG Wattenscheid 09 - Türkspor Dortmund

Gallus: "Wattenscheid gewinnt knapp, weil sie mehr Erfahrung und eine stabile Defensive haben."

Gallus: 2:1
FuPa: 3:1

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00

SpVgg Vreden - SG Finnentrop/Bamenohl

Gallus: "Die SpVgg Vreden nutzt ihren Heimvorteil auf Rasen und gewinnt das Spiel."

Gallus: 2:0
FuPa: 1:1

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00

Westfalia Rhynern - Eintracht Rheine

Gallus: "Rhynern setzt sich durch, weil sie zuhause sehr kompakt spielen und wenige Gegentore zulassen."

Gallus: 2:0
FuPa: 3:2

Heute, 19:30 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
19:30

SV Schermbeck - DSC Arminia Bielefeld II

Gallus: "Die offensive Qualität von Bielefeld setzt sich am Ende durch und Bielefeld feiert den Auswärtssieg."

Gallus: 1:3
FuPa: 2:1

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00live

ASC 09 Dortmund - SC Verl II

Gallus: "Dortmund nimmt den Schwung der letzten Wochen mit und gewinnt souverän."

Gallus: 3:1
FuPa: 4:1

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:30live

SpVgg Erkenschwick - TuS Hiltrup

Gallus: "Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Zweikämpfe und langen Bällen. Am Ende gibt es ein gerechtes Unentschieden."

Gallus: 1:1
FuPa: 1:1