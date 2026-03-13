Oberliga-Experten-Tipp mit Robin Gallus (TuS Ennepetal)

Am 25. Spieltag hatte Rheines Kapitän Luca Meyer drei korrekte Tendenzen. Viermal lag FuPa Westfalen richtig und sah dabei zwei Ergebnisse exakt voraus. Das 1:1-Remis zwischen Gievenbeck und Lippstadt sowie den 4:1-Auswärtssieg des ASC 09 in Hiltrup.
Über den 26. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Robin Gallus, Kapitän des TuS Ennepetal, gesprochen.
SV Lippstadt 08 - TSG Sprockhövel
Gallus: "Lippstadt ist klarer Favorit und wird sich dank seiner starke Offensive durchsetzen."
Gallus: 3:0
FuPa: 3:1
TSV Victoria Clarholz - 1. FC Gievenbeck
Gallus: "Gievenbeck gewinnt knapp in einem umkämpften Spiel."
Gallus: 1:2
FuPa: 1:1
SC Preußen Münster II - Rot Weiss Ahlen
Gallus: "Die spielstarken Münsteraner lassen zuhause nichts anbrennen."
Gallus: 2:0
FuPa: 2:1
SG Wattenscheid 09 - Türkspor Dortmund
Gallus: "Wattenscheid gewinnt knapp, weil sie mehr Erfahrung und eine stabile Defensive haben."
Gallus: 2:1
FuPa: 3:1
SpVgg Vreden - SG Finnentrop/Bamenohl
Gallus: "Die SpVgg Vreden nutzt ihren Heimvorteil auf Rasen und gewinnt das Spiel."
Gallus: 2:0
FuPa: 1:1
Westfalia Rhynern - Eintracht Rheine
Gallus: "Rhynern setzt sich durch, weil sie zuhause sehr kompakt spielen und wenige Gegentore zulassen."
Gallus: 2:0
FuPa: 3:2
SV Schermbeck - DSC Arminia Bielefeld II
Gallus: "Die offensive Qualität von Bielefeld setzt sich am Ende durch und Bielefeld feiert den Auswärtssieg."
Gallus: 1:3
FuPa: 2:1
ASC 09 Dortmund - SC Verl II
Gallus: "Dortmund nimmt den Schwung der letzten Wochen mit und gewinnt souverän."
Gallus: 3:1
FuPa: 4:1
SpVgg Erkenschwick - TuS Hiltrup
Gallus: "Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Zweikämpfe und langen Bällen. Am Ende gibt es ein gerechtes Unentschieden."
Gallus: 1:1
FuPa: 1:1