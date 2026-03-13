Oberliga-Experten-Tipp mit Robin Gallus (TuS Ennepetal)

Am 25. Spieltag hatte Rheines Kapitän Luca Meyer drei korrekte Tendenzen. Viermal lag FuPa Westfalen richtig und sah dabei zwei Ergebnisse exakt voraus. Das 1:1-Remis zwischen Gievenbeck und Lippstadt sowie den 4:1-Auswärtssieg des ASC 09 in Hiltrup.

Über den 26. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Robin Gallus, Kapitän des TuS Ennepetal, gesprochen.