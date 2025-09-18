Oberliga-Experten-Tipp mit Robin Gallus (TuS Ennepetal)

+ 15 weitere

Über den 7. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Robin Gallus, Kapitän des TuS Ennepetal, gesprochen.

Am 6. Spieltag tippte FuPa Westfalen sensationell den Ausgang von acht der neun Partien richtig. Gleich drei Ergebnisse waren exakt richtig. Auch die Performance von Rheines Kapitän Luca Meyer konnte sich bei fünf richtigen Tipps sehen lassen. Der 29-Jährige tippte zudem die 2:0-Siege von Aplerbeck und Vreden exakt richtig.

Gallus: "Erfahrung schlägt spielerische Klasse. Marius Müller erzielt den 2:1-Siegtreffer 🙏" (Anm. der Redaktion: langjähriger Teamkollege in Ennepetal von 2020 bis 2025)

SC Verl II - ASC 09 Dortmund

Gallus: " Ein Spiel auf Augenhöhe mit viel Tempo auf beiden Seiten. Ich tippe auf ein Remis."

Gallus: 2:2

FuPa: 2:3

1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz

Gallus: "Die aktuell formstärkste Mannschaft setzt ihren Lauf fort."

Gallus: 0:2

FuPa: 1:1

TSG Sprockhövel - SV Lippstadt 08

Gallus: "Sprockhövel liefert dem Tabellenführer einen geil Fight und erkämpft sich einen Punkt zu Hause."

Gallus: 1:1

FuPa: 0:2

Türkspor Dortmund - SG Wattenscheid 09

Gallus: "Wattenscheid kassiert das erste Gegentor, aber die brutale Offensive zündet weiter und gewinnt das Spiel."

Gallus: 1:3

FuPa: 0:2

FC Eintracht Rheine - Westfalia Rhynern

Gallus: "Ein umkämpftes Spiel von zwei erfahrenen Mannschaften endet unentschieden."

Gallus: 1:1

FuPa: 1:2

DSC Arminia Bielefeld II - SV Schermbeck

Gallus: "Bielefeld bleibt weiter in Form und holt den nächsten Dreier zu Hause."

Gallus: 3:1

FuPa: 4:2

TuS Hiltrup - SpVgg Erkenschwick

Gallus: "Ein wildes Spiel endet mit vielen Toren unentschieden."

Gallus: 3:3

FuPa: 2:1

SG Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Vreden

Gallus: "Finnentrop/Bamenohl wird ihre Heimstärke wieder unter Beweis stellen und drei Punkte gegen starke Vredener holen."

Gallus: 2:0

FuPa: 2:2