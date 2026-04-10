 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Rafik Halim (ASC 09 Dortmund)

FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 30. Spieltag tippte zum Oster-Special unser Power-FuPaner Softik Miller starke sieben der neun Tendenzen richtig. Der Vredener 1:0-Sieg war exakt korrekt. FuPa Westfalen hatte mit fünf richtigen Tendenzen das Nachsehen.

Über den 31. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Rafik Halim, Coach des ASC 09 Dortmund, gesprochen.

Heute, 19:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
19:00

DSC Arminia Bielefeld II - SC Preußen Münster II

Halim: "Ich schätze Münster ein bisschen stärker ein, finde aber, dass beide Mannschaften sehr guten Fußball spielen, technisch und auch taktisch sehr gut geschult sind. Bielefeld hat jetzt nicht ganz so gute Ergebnisse erzielt, aber in den letzten vier Spielen immerhin drei Remis geholt. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich beide unentschieden trennen."

Halim: 1:1
FuPa: 1:2

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00

Eintracht Rheine - Victoria Clarholz

Halim: "Rheine muss Punkte gegen den Abstieg holen. Bei Clarholz kann man von der Überraschungsmannschaft sprechen, glaube ich. Sie sind jetzt auch wieder gut in die Rückrunde gestartet. Sie haben eine gute Form gezeigt, so dass ich glaube, dass die Gäste nicht verlieren werden."

Halim: 1:1
FuPa: 2:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live

Westfalia Rhynern - SV Lippstadt 08

Halim: "Das Top-Spiel des Spieltags. Ich glaube, wenn Rhynern auf Lippstadt trifft, kann es entweder ein Leckerbissen oder eine zähe Angelegenheit werden. Ich gehe davon aus, dass Lippstadt kompakt gut stehen wird. Rhynern mit der zweitbesten Offensive nach uns wird anrennen und drücken, denke ich. Am Ende könnte es ein Unentschieden werden, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Rhynern knapp gewinnt. Aber ich gehe mal von einem 1:1 aus, dass uns eher in die Karten spielen würde."

Halim: 1:1
FuPa: 2:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00

SV Schermbeck - SpVgg Erkenschwick

Halim: "Ich gehe von einem Heimsieg aus. Schermbeck muss im Abstiegskampf punkten. Erkenschwick steht eigentlich im gesicherten Mittelfeld. Daher gehe ich davon aus, dass Schermbeck sich die drei Punkte erkämpft."

Halim: 2:1
FuPa: 2:2

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00live

RW Ahlen - Türkspor Dortmund

Halim: "Für mich nach Rhynern - Lippstadt trotz des Tabellenstandes das zweite Top-Spiel des Spieltags, da beide Mannschaften unheimlich viel Qualität besitzen. Ich glaube, vor der Saison hätte man annehmen können, dass hier der Dritte gegen den Vierten spielt. Türkspor wird versuchen, gut dagegenzuhalten. Denn Ahlen ist besser in Form und man merkt, dass sie sich mehr und mehr einspielen. Aber ich denke, es wird für die Gastgeber nicht über ein Remis hinausgehen."

Halim: 1:1
FuPa: 3:2

So., 12.04.2026, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
14:30

1. FC Gievenbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

Halim: "Ich tippe auf einen klaren Heimsieg. Gievenbeck ist ein spielerisch richtig gutes Team. Taktisch, jung, laufstark. Ich glaube, Finnentrop/Bamenohl wird leider im Abstiegskampf nichts holen können."

Halim: 3:1
FuPa: 4:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live

TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal

Halim: "Sprockhövel ist aus dem Gröbsten raus. Ennepetal muss siegen. Mein Tipp: der TuS wird einen frühen Konter fahren und dann erfolgreich mauern und das 1:0 über die Zeit retten."

Halim: 0:1
FuPa: 2:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live

TuS Hiltrup - SpVgg Vreden

Halim: "Obwohl Hiltrup mutig und erfrischend Fußball spielt, müssen sie ziemlich viel Lehrgeld zahlen. Ich glaube, das wird diesmal gegen Vreden genauso sein und sie werden sich für ein gutes Spiel nicht belohnen."

Halim: 1:2
FuPa: 3:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live

SC Verl II - SG Wattenscheid 09

Halim: "Ein sehr interessantes Spiel. Die Verler sind viel besser, als ihr Tabellenplatz aktuell aussagt. Aber auch da, Thema Lehrgeld. Ich glaube, die routinierten Wattenscheider holen sich die drei Punkte und lassen oben alles schön eng zusammen rücken."

Halim: 0:2
FuPa: 1:4