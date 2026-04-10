Oberliga-Experten-Tipp mit Rafik Halim (ASC 09 Dortmund)

Am 30. Spieltag tippte zum Oster-Special unser Power-FuPaner Softik Miller starke sieben der neun Tendenzen richtig. Der Vredener 1:0-Sieg war exakt korrekt. FuPa Westfalen hatte mit fünf richtigen Tendenzen das Nachsehen.

Heute, 19:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld II SC Preußen Münster SC Preußen Münster II 19:00 PUSH

DSC Arminia Bielefeld II - SC Preußen Münster II Halim: "Ich schätze Münster ein bisschen stärker ein, finde aber, dass beide Mannschaften sehr guten Fußball spielen, technisch und auch taktisch sehr gut geschult sind. Bielefeld hat jetzt nicht ganz so gute Ergebnisse erzielt, aber in den letzten vier Spielen immerhin drei Remis geholt. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich beide unentschieden trennen."

Halim: 1:1

FuPa: 1:2

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Eintracht Rheine Eintracht Rheine Victoria Clarholz Victoria Clarholz 15:00 PUSH

Eintracht Rheine - Victoria Clarholz Halim: "Rheine muss Punkte gegen den Abstieg holen. Bei Clarholz kann man von der Überraschungsmannschaft sprechen, glaube ich. Sie sind jetzt auch wieder gut in die Rückrunde gestartet. Sie haben eine gute Form gezeigt, so dass ich glaube, dass die Gäste nicht verlieren werden." Halim: 1:1

FuPa: 2:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 15:00 live PUSH

Westfalia Rhynern - SV Lippstadt 08 Halim: "Das Top-Spiel des Spieltags. Ich glaube, wenn Rhynern auf Lippstadt trifft, kann es entweder ein Leckerbissen oder eine zähe Angelegenheit werden. Ich gehe davon aus, dass Lippstadt kompakt gut stehen wird. Rhynern mit der zweitbesten Offensive nach uns wird anrennen und drücken, denke ich. Am Ende könnte es ein Unentschieden werden, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Rhynern knapp gewinnt. Aber ich gehe mal von einem 1:1 aus, dass uns eher in die Karten spielen würde." Halim: 1:1

FuPa: 2:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Schermbeck SV Schermbeck SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 15:00 PUSH

SV Schermbeck - SpVgg Erkenschwick Halim: "Ich gehe von einem Heimsieg aus. Schermbeck muss im Abstiegskampf punkten. Erkenschwick steht eigentlich im gesicherten Mittelfeld. Daher gehe ich davon aus, dass Schermbeck sich die drei Punkte erkämpft." Halim: 2:1

FuPa: 2:2

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen RW Ahlen Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 15:00 live PUSH

RW Ahlen - Türkspor Dortmund Halim: "Für mich nach Rhynern - Lippstadt trotz des Tabellenstandes das zweite Top-Spiel des Spieltags, da beide Mannschaften unheimlich viel Qualität besitzen. Ich glaube, vor der Saison hätte man annehmen können, dass hier der Dritte gegen den Vierten spielt. Türkspor wird versuchen, gut dagegenzuhalten. Denn Ahlen ist besser in Form und man merkt, dass sie sich mehr und mehr einspielen. Aber ich denke, es wird für die Gastgeber nicht über ein Remis hinausgehen." Halim: 1:1

FuPa: 3:2

1. FC Gievenbeck - SG Finnentrop/Bamenohl Halim: "Ich tippe auf einen klaren Heimsieg. Gievenbeck ist ein spielerisch richtig gutes Team. Taktisch, jung, laufstark. Ich glaube, Finnentrop/Bamenohl wird leider im Abstiegskampf nichts holen können." Halim: 3:1

FuPa: 4:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel TuS Ennepetal TuS Ennepetal 15:00 live PUSH

TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal Halim: "Sprockhövel ist aus dem Gröbsten raus. Ennepetal muss siegen. Mein Tipp: der TuS wird einen frühen Konter fahren und dann erfolgreich mauern und das 1:0 über die Zeit retten." Halim: 0:1

FuPa: 2:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TuS Hiltrup TuS Hiltrup SpVgg Vreden SpVgg Vreden 15:00 live PUSH

TuS Hiltrup - SpVgg Vreden Halim: "Obwohl Hiltrup mutig und erfrischend Fußball spielt, müssen sie ziemlich viel Lehrgeld zahlen. Ich glaube, das wird diesmal gegen Vreden genauso sein und sie werden sich für ein gutes Spiel nicht belohnen." Halim: 1:2

FuPa: 3:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SC Verl SC Verl II SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 15:00 live PUSH