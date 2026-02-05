Oberliga-Experten-Tipp mit Przemek Czapp (SC Verl II)

Über den 21. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Przemek Czapp, Kapitän des SC Verl II, gesprochen.

Nachdem in der Hinrunde die Oberliga-Kapitäne, zuletzt Alexander Gockel vom TuS Hiltru p, ihr Fachwissen beweisen konnten, befragt FuPa Westfalen nun die Cheftrainer der jeweils spielfreien Mannschaft nach ihren Tipps und Einschätzungen.

Czapp: "Mal gucken, ob Wattenscheid direkt wieder da anschließen kann, wo sie die Hinrunde beendet haben. Ich glaube, sie haben eine relativ gute Vorbereitung und ein gutes Auftaktspiel gehabt. Aber ich schätze Preußen auch sehr stark ein und dementsprechend denke ich, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird mit vielen Torchancen auf beiden Seiten."

Türkspor Dortmund - ASC 09 Dortmund

Czapp: "Ich finde den ASC unglaublich stabil und ich glaube auch, dass sie mit dem Trainerwechsel weiter gut marschieren werden."

Czapp: 1:3

FuPa: 1:4

SpVgg Vreden - Victoria Clarholz

Czapp: "Clarholz hat super Stabilität reingekriegt, sehr schwierig zu bespielen und ich denke, dass sie einen Auswärtssieg einfahren werden."

Czapp: 0:1

FuPa: 1:1

TuS Hiltrup - DSC Arminia Bielefeld II

Czapp: "Ich finde Bielefeld II einfach spielerisch stärker. Hiltrup ist natürlich immer gefährlich, wenn sie in ihr Umschaltspiel kommen. Aber es wird auch die Frage sein, was für einen Ansatz der neue Trainer verfolgen wird. Man wird erstmal schauen müssen, ob das Spielsystem so bestehen bleibt oder es Änderungen gibt."

Czapp: 1:2

FuPa: 1:4

1. FC Gievenbeck - SV Westfalia Rhynern

Czapp: "Zwei super Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Zuhause finde ich Gievenbeck nochmal stärker. Rhynern ist natürlich auch in einer Top-Verfassung. Es wird ein spannendes Spiel, mein Tipp ist eine Punkteteilung."

Czapp: 2:2

FuPa: 2:3

TSG Sprockhövel - FC Eintracht Rheine

Czapp: "Rheine habe ich noch sehr unangenehm in Erinnerung und ich denke, sie werden das Ding ziehen."

Czapp: 1:2

FuPa: 1:1

SG Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Erkenschwick

Czapp: "Finnentrop/Bamenohl verfolgt einen super fußballerischen Ansatz. Ich denke, sie werden sich zuhause durchsetzen."

Czapp: 2:1

FuPa: 4:2

TuS Ennepetal - SV Lippstadt 08

Czapp: "Ich denke, dass Lippstadt das Ding mit ihrer Qualität für sich entscheiden wird."

Czapp: 1:3

FuPa: 0:2

RW Ahlen - SV Schermbeck (abgesagt)

Czapp: "Mein Tipp ist ein Remis. Ahlen hat natürlich sehr viele sehr gute Neuzugänge, aber sie müssen sich auch erst mal finden."

Czapp: 1:1

FuPa: 2:2