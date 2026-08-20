Oberliga-Experten-Tipp mit Niklas Beil (1. FC Gievenbeck)

Über den 3. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Niklas Beil, Kapitän des 1. FC Gievenbeck, gesprochen.

Mit jeweils vier richtigen Tendenzen lagen Rheines Kapitän Luca Meyer und FuPa Westfalen am 2. Spieltag gleichauf. Die FuPa-Redaktion hatte mit dem Erkenschwicker 1:0-Heimsieg einen "Volltreffer".

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SC RW Maaslingen SC RW Maaslingen SpVgg Vreden SpVgg Vreden 15:00 PUSH

SC RW Maaslingen - SpVgg Vreden

Beil: "Vreden hat bisher die volle Punkteausbeute eingefahren, aber auch Maaslingen hat als Aufsteiger eine gute Truppe und soll gerade zu Hause nochmal unangenehmer zu bespielen sein. Ich tippe daher auf einen knappen Heimsieg." Beil: 2:1

FuPa: 3:1

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr DJK TuS Hordel DJK TuS Hordel SC Preußen Münster SC Preußen Münster II 15:30 PUSH

DJK TuS Hordel - SC Preußen Münster II Beil: "Preußen ist bisher gut reingestartet in die Saison und hat auch dieses Jahr wieder eine spielerisch gute Mannschaft, daher tippe ich auf einen Sieg beim Aufsteiger Hordel auf Kunstrasen." Beil: 1:3

FuPa: 0:2

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 Victoria Clarholz Victoria Clarholz 15:00 PUSH

SV Lippstadt 08 - Victoria Clarholz Beil: "Lippstadt wird nach dem etwas unerwartet holprigen Saisonstart schnell auf Wiedergutmachung aus sein und die ersten Drei Punkte zu Hause gegen Clarholz einfahren." Beil: 2:0

FuPa: 0:0

Morgen, 19:30 Uhr SV Schermbeck SV Schermbeck DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld II 19:30 PUSH

SV Schermbeck - DSC Arminia Bielefeld II Beil: "Beide Mannschaften sind nicht optimal in die Saison gestartet, ich tippe daher auf eine enge Partie und eine Punkteteilung." Beil: 1:1

FuPa: 2:1

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr Eintracht Rheine Eintracht Rheine SC Verl SC Verl II 15:00 PUSH

Eintracht Rheine - SC Verl II Beil: "Für mich wahrscheinlich das spannendste Spiel des Spieltags: beide Mannschaften haben nämlich bisher noch keine Punkte verloren, das ändert sich aber hier und Rheine wird sich in einem engen Spiel zuhause knapp durchsetzen." Beil: 2:1

FuPa: 3:2

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel TuS Hiltrup TuS Hiltrup 15:00 live PUSH

TSG Sprockhövel - TuS Hiltrup Beil: "Auch hier sind beide Mannschaften nicht optimal in die Saison gestartet. Ich tippe daher auf eine enge Partie, die auf Kunstrasen aber besser für Sprockhövel endet." Beil: 1:0

FuPa: 1:1

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Horsthausen SpVgg Horsthausen ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 15:00 PUSH

SpVgg Horsthausen - ASC 09 Dortmund Beil: "Wie Lippstadt möchte der ASC nach dem unerwartet holprigen Saisonstart zurück in die Spur finden und die ersten drei Punkte beim Aufsteiger Horsthausen einfahren. Mein Tipp, es klappt." Beil: 1:3

FuPa: 2:2

1. FC Gievenbeck - SpVgg Erkenschwick Beil: "Wir wollen im Flow bleiben und gegen ebenfalls gut gestartete Erkenschwicker den nächsten Heimsieg einfahren." Beil: 2:0

FuPa: 2:1

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr TuS Ennepetal TuS Ennepetal Westfalia Kinderhaus Westfalia Kinderhaus 15:30 PUSH