Oberliga-Experten-Tipp mit Niklas Beil (1. FC Gievenbeck)

Mit jeweils vier richtigen Tendenzen lagen Rheines Kapitän Luca Meyer und FuPa Westfalen am 2. Spieltag gleichauf. Die FuPa-Redaktion hatte mit dem Erkenschwicker 1:0-Heimsieg einen "Volltreffer".
Über den 3. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Niklas Beil, Kapitän des 1. FC Gievenbeck, gesprochen.
SC RW Maaslingen - SpVgg Vreden
Beil: "Vreden hat bisher die volle Punkteausbeute eingefahren, aber auch Maaslingen hat als Aufsteiger eine gute Truppe und soll gerade zu Hause nochmal unangenehmer zu bespielen sein. Ich tippe daher auf einen knappen Heimsieg."
Beil: 2:1
FuPa: 3:1
DJK TuS Hordel - SC Preußen Münster II
Beil: "Preußen ist bisher gut reingestartet in die Saison und hat auch dieses Jahr wieder eine spielerisch gute Mannschaft, daher tippe ich auf einen Sieg beim Aufsteiger Hordel auf Kunstrasen."
Beil: 1:3
FuPa: 0:2
SV Lippstadt 08 - Victoria Clarholz
Beil: "Lippstadt wird nach dem etwas unerwartet holprigen Saisonstart schnell auf Wiedergutmachung aus sein und die ersten Drei Punkte zu Hause gegen Clarholz einfahren."
Beil: 2:0
FuPa: 0:0
SV Schermbeck - DSC Arminia Bielefeld II
Beil: "Beide Mannschaften sind nicht optimal in die Saison gestartet, ich tippe daher auf eine enge Partie und eine Punkteteilung."
Beil: 1:1
FuPa: 2:1
Eintracht Rheine - SC Verl II
Beil: "Für mich wahrscheinlich das spannendste Spiel des Spieltags: beide Mannschaften haben nämlich bisher noch keine Punkte verloren, das ändert sich aber hier und Rheine wird sich in einem engen Spiel zuhause knapp durchsetzen."
Beil: 2:1
FuPa: 3:2
TSG Sprockhövel - TuS Hiltrup
Beil: "Auch hier sind beide Mannschaften nicht optimal in die Saison gestartet. Ich tippe daher auf eine enge Partie, die auf Kunstrasen aber besser für Sprockhövel endet."
Beil: 1:0
FuPa: 1:1
SpVgg Horsthausen - ASC 09 Dortmund
Beil: "Wie Lippstadt möchte der ASC nach dem unerwartet holprigen Saisonstart zurück in die Spur finden und die ersten drei Punkte beim Aufsteiger Horsthausen einfahren. Mein Tipp, es klappt."
Beil: 1:3
FuPa: 2:2
1. FC Gievenbeck - SpVgg Erkenschwick
Beil: "Wir wollen im Flow bleiben und gegen ebenfalls gut gestartete Erkenschwicker den nächsten Heimsieg einfahren."
Beil: 2:0
FuPa: 2:1
TuS Ennepetal - Westfalia Kinderhaus
Beil: "Kinderhaus hat als Aufsteiger bisher die volle Punkteausbeute eingefahren, Ennepetal ist aber gerade zu Hause immer sehr unangenehm und eklig zu bespielen, ich gehe von einem knappen Spiel und einer Punkteteilung aus."
Beil: 1:1
FuPa: 1:2