 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Niklas Beil (1. FC Gievenbeck)

FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau zur Oberliga Westfalen mit den Tipps und Prognosen eines "Experten".

von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
SC Preußen Münster II
DSC Arminia Bielefeld II
SC Verl II
SV Schermbeck

Mit jeweils vier richtigen Tendenzen lagen Rheines Kapitän Luca Meyer und FuPa Westfalen am 2. Spieltag gleichauf. Die FuPa-Redaktion hatte mit dem Erkenschwicker 1:0-Heimsieg einen "Volltreffer".

Über den 3. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Niklas Beil, Kapitän des 1. FC Gievenbeck, gesprochen.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00

SC RW Maaslingen - SpVgg Vreden

Beil: "Vreden hat bisher die volle Punkteausbeute eingefahren, aber auch Maaslingen hat als Aufsteiger eine gute Truppe und soll gerade zu Hause nochmal unangenehmer zu bespielen sein. Ich tippe daher auf einen knappen Heimsieg."

Beil: 2:1
FuPa: 3:1

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:30

DJK TuS Hordel - SC Preußen Münster II

Beil: "Preußen ist bisher gut reingestartet in die Saison und hat auch dieses Jahr wieder eine spielerisch gute Mannschaft, daher tippe ich auf einen Sieg beim Aufsteiger Hordel auf Kunstrasen."

Beil: 1:3
FuPa: 0:2

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00

SV Lippstadt 08 - Victoria Clarholz

Beil: "Lippstadt wird nach dem etwas unerwartet holprigen Saisonstart schnell auf Wiedergutmachung aus sein und die ersten Drei Punkte zu Hause gegen Clarholz einfahren."

Beil: 2:0
FuPa: 0:0

Morgen, 19:30 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
19:30

SV Schermbeck - DSC Arminia Bielefeld II

Beil: "Beide Mannschaften sind nicht optimal in die Saison gestartet, ich tippe daher auf eine enge Partie und eine Punkteteilung."

Beil: 1:1
FuPa: 2:1

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00

Eintracht Rheine - SC Verl II

Beil: "Für mich wahrscheinlich das spannendste Spiel des Spieltags: beide Mannschaften haben nämlich bisher noch keine Punkte verloren, das ändert sich aber hier und Rheine wird sich in einem engen Spiel zuhause knapp durchsetzen."

Beil: 2:1
FuPa: 3:2

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live

TSG Sprockhövel - TuS Hiltrup

Beil: "Auch hier sind beide Mannschaften nicht optimal in die Saison gestartet. Ich tippe daher auf eine enge Partie, die auf Kunstrasen aber besser für Sprockhövel endet."

Beil: 1:0
FuPa: 1:1

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00

SpVgg Horsthausen - ASC 09 Dortmund

Beil: "Wie Lippstadt möchte der ASC nach dem unerwartet holprigen Saisonstart zurück in die Spur finden und die ersten drei Punkte beim Aufsteiger Horsthausen einfahren. Mein Tipp, es klappt."

Beil: 1:3
FuPa: 2:2

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00

1. FC Gievenbeck - SpVgg Erkenschwick

Beil: "Wir wollen im Flow bleiben und gegen ebenfalls gut gestartete Erkenschwicker den nächsten Heimsieg einfahren."

Beil: 2:0
FuPa: 2:1

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
15:30

TuS Ennepetal - Westfalia Kinderhaus

Beil: "Kinderhaus hat als Aufsteiger bisher die volle Punkteausbeute eingefahren, Ennepetal ist aber gerade zu Hause immer sehr unangenehm und eklig zu bespielen, ich gehe von einem knappen Spiel und einer Punkteteilung aus."

Beil: 1:1
FuPa: 1:2