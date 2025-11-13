Oberliga-Experten-Tipp mit Niklas Beil (1. FC Gievenbeck)

Am 14. Spieltag tippten Mike Jordan, Kapitän der SpVgg Erkenschwick, und FuPa Westfalen jeweils vier Tendenzen richtig. Jordan glänzte mit dem 1:1-Tipp zwischen Finnentrop/Bamenohl und Hiltrup, FuPa beim 1:1-Tipp zwischen Ahlen und Gievenbeck.

Beil: "Schermbeck hat letzte Woche endlich mal wieder gepunktet, aber die Preußen sind gut drauf und werden ihre spielerische Klasse aufzeigen. Daher tippe ich einen knappen Sieg für die Gäste."

ASC 09 Dortmund - TSV Victoria Clarholz

Beil: "Beide Mannschaften spielen eine sehr gute Hinrunde, haben aber letzte Woche verloren. ASC wird zu Hause gewohnt stark auftreten und mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten."

Beil: 2:0

FuPa: 1:1

SpVgg Erkenschwick - SV Lippstadt 08

Beil: "Erkenschwick muss mit einer Menge an Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen ASC vor zwei Wochen ins Spiel gehen. Lippstadt wird sich aber keine Blöße geben und den Aufstiegsplatz weiter festigen."

Beil: 1:3

FuPa: 1:2

FC Eintracht Rheine - SpVgg Vreden

Beil: "Beide Mannschaften sind sehr erfahren und unangenehm zu bespielen. Sie werden sich einen heißen Fight liefern, bei dem am Ende die Punkte geteilt werden."

Beil: 1:1

FuPa: 3:1

TuS Hiltrup - Türkspor Dortmund

Beil: "Hiltrup macht es ganz gut als Aufsteiger und könnte mit einem Heimsieg an Türkspor vorbeiziehen. Türkspor ist aber individuell sehr stark und wird sich knapp durchsetzen."

Beil: 1:2

FuPa: 1:1

TSG Sprockhövel - RW Ahlen

Beil: "Ahlen ist individuell sehr gut besetzt und zeigt nun auch durch die kämpferische Leistung, dass sie nicht abgeschrieben werden sollten. Sprockhövel ist allerdings wieder gut angekommen in der Liga und wird sich auf dem heimischen Kunstrasen knapp durchsetzen."

Beil: 2:1

FuPa: 1:2

Westfalia Rhynern - SG Wattenscheid 09

Beil: "Das Topspiel der Woche, der Dritte gegen den Ersten und beide gehen mit einem Sieg aus der Vorwoche ins Spiel. Wattenscheid wird das Duell knapp für sich entscheiden und die Tabellenführung festigen."

Beil: 0:1

FuPa: 0:0

DSC Arminia Bielefeld II - TuS Ennepetal

Beil: "Beide Mannschaften mit auffällig hohen Siegen letzte Woche, gerade für Ennepetal ein wahrer Befreiungsschlag. Bielefeld wird aufgrund seiner hohen Qualität aber gewinnen."

Beil: 3:1

FuPa: 4:2

SC Verl II - SG Finnentrop/Bamenohl

Beil: "Beide Mannschaften fühlen sich auf Kunstrasen sehr wohl. Verl wird nach der deftigen Niederlage auf Wiedergutmachung aus sein, aber gegen gute Finnentroper wird es ein Unentschieden."

Beil: 1:1

FuPa: 2:1