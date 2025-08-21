Oberliga-Experten-Tipp mit Nico Buckmaier (SG Wattenscheid 09)

Über den 3. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Nico Buckmaier, Kapitän der SG Wattenscheid 09, gesprochen, der wie in der Vorsaison auf eigene Einschätzungen verzichtet und seine Tipps für sich sprechen lässt. Daher hat die FuPa-Redaktion einen Blick in die Glaskugel geworfen.

Am 2. Spieltag haben sowohl die FuPa-Redaktion als auch Verls Kapitän Dennis Simic mit jeweils drei richtigen Tendenzen keine Bäume ausgerissen. Einzig das 1:1-Remis zwischen Clarholz und Vreden war auf FuPas Seite ein exakt korrekter Tipp.

FuPa: "Das Spiel ist eine Wundertüte. Verl II hat im Sommer einen großen Umbruch vollzogen und sich nochmal verjüngt. Der Auftakt gelang in Hiltrup, obwohl der Aufsteiger zahlreiche Chancen hatte. Auch Bielefeld II tat sich gegen Hiltrup schwer, insbesondere aufgrund des frühen Platzverweises. Unser Tipp: Die Gäste setzen sich aufgrund der individuell höheren Qualität der wahrscheinlich wieder mitwirkenden Profis knapp durch."

1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck

FuPa: "Gievenbeck hat sich unter der Woche warm geschossen und gegen einen überforderten Bezirksligisten in 50 Minuten neun Tore erzielt. Zuvor hatte es eine unglückliche Niederlage in Rhynern gegeben. Auch Schermbeck war unter der Woche erfolgreich im Kreispokal im Einsatz (5:1) und erkämpft sich ein Remis."

FuPa: 1:1

Buckmaier: 2:1

TSG Sprockhövel - Westfalia Rhynern

FuPa: "Sprockhövel hat in Rheine gezeigt, dass sie mithalten können (4:4). Gegen den Tabellenführer reicht es aber nicht."

FuPa: 1:3

Buckmaier: 1:2

RW Ahlen - ASC 09 Dortmund

FuPa: "Eine lange Überzahl nutzte Ahlen in Schermbeck zum knappen Sieg. Für Aplerbeck ist eine große Chance in der laufenden Saison bereits passé. Ohne höherklassigen Gegner hätte der Weg ins Westfalenpokal-Viertelfinale geführt, wo ein attraktives Duell mit Regionalliga-Top-Team Gütersloh hätte warten können. Doch in Rhynern war Endstation. Da ist Wiedergutmachung angesagt, die gegen die Wersekicker, die auf Sezer und Müller gesperrt verzichten müssen, gelingt."

FuPa: 1:3

Buckmaier: 1:1

Türkspor Dortmund - SpVgg Erkenschwick

FuPa: "Wie stark ist der neuformierte Regionalliga-Absteiger? Eine kleine Auskunft dazu war möglicherweise bereits das Derby am vergangenen Wochenende, das Türkspor beim ASC 09 Dortmund quasi schon gewonnen hatte, bevor Keeper Isik in der Nachspielzeit ein kurioser Patzer passierte, der sogar bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs landete. Auch Erkenschwick kassierte ein Last-Minute-Gegentor, das den perfekten Saisonstart vermieste. FuPa tippt auf eine Punkteteilung."

FuPa: 2:2

Buckmaier: 3:2

SpVgg Vreden - SC Preußen Münster II

FuPa: "Die junge Preußen-Reserve dürfte sich noch in der Findungsphase befinden. In Vreden reicht es nur zu einem Remis."

FuPa: 1:1

Buckmaier: 1:3

TuS Hiltrup - FC Eintracht Rheine

FuPa: "Hiltrup belohnt sich endlich für seine engagierten Vorstellungen und gewinnt das hart umkämpfte Münsterland-Derby."

FuPa: 3:2

Buckmaier: 0:2

SG Finnentrop/Bamenohl - SV Lippstadt 08

FuPa: "Lippstadt schießt weiterhin drei Tore pro Spiel. Da hilft den Sauerländern dieses Mal auch kein später Treffer."

FuPa: 1:3

Buckmaier: 1:2

TuS Ennepetal - Victoria Clarholz

FuPa: "Beide warten auch nach Sonntag auf den ersten Dreier. Schiedlich-friedlich geht man mit 1:1 auseinander."

FuPa: 1:1

Buckmaier: 2:2