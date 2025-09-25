Oberliga-Experten-Tipp mit Michael Wiese (SV Westfalia Rhynern)

Über den 8. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Michael Wiese, Kapitän des SV Westfalia Rhynern, gesprochen.

Am 7. Spieltag tippte FuPa Westfalen den Ausgang von sechs der neun Partien richtig. Ennepetals Kapitän Robin Gallus hatte wie in der bisherigen Saison mit nur zwei richtigen Tendenzen weniger Spielglück.

Wiese: "Gievenbeck hat den Umbruch sehr gut gemeistert und die vielen jungen Spieler stark integriert. Deshalb werden sie auch in Münster punkten."

SV Lippstadt 08 – TuS Hiltrup

Wiese: "Lippstadt ist gut in die Saison gestartet und für mich einer der Favoriten auf den Aufstieg. Zuhause gegen Hiltrup werden sie ohne Probleme drei Punkte einfahren."

Wiese: 3:0

FuPa: 3:1

Victoria Clarholz – TSG Sprockhövel

Wiese: "Beide Mannschaften sind unangenehm zu bespielen und kommen vor allem über den Kampf ins Spiel. Clarholz ist jedoch sehr heimstark und wird sich daher knapp durchsetzen."

Wiese: 2:1

FuPa: 1:1

SpVgg Erkenschwick – SC Verl II

Wiese: "Verl hat auch in dieser Saison wieder eine sehr spielstarke Mannschaft und ist gerade in der Offensive top besetzt. Sie werden sich knapp gegen Erkenschwick durchsetzen."

Wiese: 0:1

FuPa: 1:2

ASC 09 Dortmund – DSC Arminia Bielefeld II

Wiese: "Der ASC Dortmund möchte oben dranbleiben. Mit ihrer Qualität werden sie das auch schaffen und drei Punkte gegen Bielefeld holen."

Wiese: 2:0

FuPa: 1:1

SV Schermbeck – Eintracht Rheine

Wiese: "Beide Teams sind in dieser Saison noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Ich erwarte daher ein ausgeglichenes Spiel."

Wiese: 1:1

FuPa: 2:1

SpVgg Vreden – Türkspor Dortmund

Wiese: "Vreden ist auf dem heimischen Rasen schwer zu schlagen. Sie spielen einfachen, effektiven Fußball. Daher wird es für Türkspor schwierig, dort etwas mitzunehmen."

Wiese: 3:2

FuPa: 2:2

SG Wattenscheid 09 – RW Ahlen

Wiese: "Ahlen wird nach dem Trainerwechsel Vollgas geben. Doch Wattenscheid ist in dieser Saison einfach zu stark. Die Lohrheide soll wieder zur Festung werden, und so holt Wattenscheid die drei Punkte."

Wiese: 3:1

FuPa: 4:1

TuS Ennepetal – SG Finnentrop/Bamenohl

Wiese: "Ennepetal hat in dieser Saison noch nicht gepunktet. Die erfahrene Truppe weiß jedoch, wie Oberliga-Fußball funktioniert, und wird am Sonntag den Anschluss wieder herstellen. Die ersten drei Punkte werden eingefahren."

Wiese: 2:1

FuPa: 1:2