Oberliga-Experten-Tipp mit Michael Kaminski FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps und Prognosen eines Oberliga-Trainers.

Kaminski: "Clarholz wird sich aufgrund der überragenden Heimbilanz gepaart mit den gezielt guten Verstärkungen knapp durchsetzen, obwohl Schermbeck in den vergangenen Wochen mit einer tollen Bilanz in der Tabelle zurecht auf dem Weg nach oben ist. Das Spiel verspricht Spannung."

FuPa: "War es vielleicht ein Motivationsproblem nach dem Topspielsieg in Rhynern oder fühlte sich die Meisterschaft jetzt schon fast wie ein Selbstläufer an? Völlig überraschend gingen die ambitionierten Dortmunder gegen Vreden vorige Woche baden. Sie werden sich gegen Rheine wieder zusammenreißen. Insbesondere mit dem Wissen, dass Rheine immer ein unangenehmer Gegner ist, der jeden schlagen kann."

FuPa: "Der Sieg in Münster war vielleicht die kleine, aber noch reichtzeitige Wende zum Abschluss des Jahres. Auch gegen die auswärtsschwachen Sauerländer wird ein Dreier gelingen."

Kaminski: "Sprockhövel mit einem dicken Ausrufezeichen am letzten Wochenende, genau wie Finnentrop/Bamenohl. Es sind zwei Mannschaften, die sich auf Kunstrasen wohlfühlen. Die Gäste sind einfach mal wieder reif für einen Punkt auswärts."

Kaminski: 1:1

FuPa: 3:2

Delbrücker SC - SC Preußen Münster II

FuPa: "Gegen Sprockhövel erwischten die Adlerträger nach langer Zeit mal wieder einen gebrauchten Tag. Das wird in Delbrück wieder anders aussehen. Die Ostwestfalen müssen sich den spielstarken Preußen klar geschlagen geben."

Kaminski: "Delbrück ist im Aufwind nach den Auswärtssiegen in Meinerzhagen und Schermbeck. Münster hat spielerisch eine tolle Mannschaft, die sich super entwickelt hat. Delbrück wird dagegenhalten und sich mit einem Punkt belohnen."

Kaminski: 1:1

FuPa: 1:4

TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck

FuPa: "In Ennepetal ist geklärt, wer ab Januar übernehmen wird. Gegen das formschwächste Team der Liga wird Interimscoach Helge Martin zumindest einen Punkt holen. Die Münsteraner konnten gegen Lotte in der Nachspielzeit noch so gerade die vierte Niederlage in Folge vermeiden."

Kaminski: "Wichtiges Heimspiel für Ennepetal mit Blick auf den Gegner und die Tabelle. Gievenbeck hat in den letzten Wochen wenig Punkte eingefahren. Die Erfahrung im Team der Ennepetaler wird zum knappen Heimsieg beitragen."

Kaminski: 2:1

FuPa: 1:1

TuS Erndtebrück - ASC 09 Dortmund

FuPa: "Aplerbeck ist jetzt das formstärkste Team der Liga und kann mit zwei weiteren Dreiern in diesem Jahr, seine Fans in der Winterpause noch von der Regionalliga träumen lassen. Erndtebrück wird sich wehren, aber es wird nicht reichen."

Kaminski: "Pulverschnee am Pulverwald? Eventuell können die Platzbedingungen das Fußballspielen schwierig gestalten. Erndtebrück kennt sowas natürlich, trotzdem wird sich der ASC mit Blick Richtung Tabellenspitze aufgrund der individuellen Qualität knapp durchsetzen."

Kaminski: 0:1

FuPa: 1:2

Sportfreunde Lotte - Westfalia Rhynern

FuPa: "So richtig gefunden hat man sich in Lotte nach dem Umbruch noch nicht, zu groß sind immer wieder die Leistungsschwankungen. Die Tecklenburger müssen daher aufpassen, nicht noch weiter in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Gegen Rhynern wird es aber im Normalfall nicht reichen."

FuPa: 1:2