Oberliga-Experten-Tipp mit Maximilian Podehl (ASC 09 Dortmund)

Über den 12. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Maxi Podehl, Kapitän und Torjäger des ASC 09 Dortmund, gesprochen.

Am 11. Spieltag erreichten sowohl Ömer Akman, Kapitän von Türkspor Dortmund, als auch FuPa Westfalen mit jeweils nur vier richtigen Tendenzen bescheidene Ergebnisse. FuPa sah den Rhyneraner 4:1-Heimsieg gegen Erkenschwick exakt voraus.

Podehl: "Verl ist ein starker Gegner mit vielen jungen Spielern, die individuell sehr gute Qualität haben. Wattenscheid wird aber das Unentschieden gegen Hiltrup wieder gut machen und siegen."

SV Lippstadt 08 - Westfalia Rhynern

Podehl: "Meiner Meinung nach das Topspiel der Woche. Der Dritte gegen den Vierten, das Spiel geht unentschieden aus."

Podehl: 2:2

FuPa: 2:2

SC Preußen Münster II - DSC Arminia Bielefeld II

Podehl: "Die Zweitvertretungen teilen sich ebenfalls die Punkte, es wird ein ausgeglichenes Spiel."

Podehl: 1:1

FuPa: 1:1

Türkspor Dortmund - RW Ahlen

Podehl: "Mit einem Sieg für Ahlen würden sie an Türkspor vorbeiziehen, Türkspor ist aber zu Heimstark und nimmt einen dreckigen Sieg mit."

Podehl: 2:1

FuPa: 2:2

Victoria Clarholz - Eintracht Rheine

Podehl: "Beide Mannschaften sind unangenehm zu bespielen. Clarholz ist sehr heimstark und setzt sich durch."

Podehl: 2:1

FuPa: 1:1

SpVgg Erkenschwick - SV Schermbeck

Podehl: "Kellerduell am Wochenende. Ich glaube, hier werden sich die Punkte geteilt."

Podehl: 2:2

FuPa: 2:1

SpVgg Vreden - TuS Hiltrup

Podehl: "In Vreden zu spielen ist es nie einfach, das wird Hiltrup merken. Die Punkte bleiben in Vreden."

Podehl: 3:1

FuPa: 2:1

SG Finnentrop/Bamenohl - 1. FC Gievenbeck

Podehl: "Finnentrop/Bamenohl ist sehr heimstark, Gievenbeck wird sich schwer tun nach der langen Anreise. Hier werden sich die Punkte geteilt."

Podehl: 1:1

FuPa: 2:1

TuS Ennepetal - TSG Sprockhövel

Podehl: "Ich bin mir sicher, der TuS wird seinen Anschluss in der Tabelle finden. Es sind einige Kellerduelle am Wochenende, nur dafür muss man punkten. Es ist noch nicht zu spät."

Podehl: 2:1

FuPa: 1:1