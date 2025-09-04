Oberliga-Experten-Tipp mit Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)

Am 4. Spieltag hatte FuPa Westfalen mit vier gegenüber drei richtigen Tendenzen die Nase im Vergleich mit Yoost Diezemann, Kapitän des DSC Arminia Bielefeld II, vorne. Exakt richtige Vorhersagen waren der 3:1-Heimsieg von Münster II gegen Ennepetal sowie das 1:1-Remis zwischen Rheine und Verl II. Diezemann sah das 1:1 zwischen Erkenschwick und Ahlen korrekt voraus.

Hinkelmann: Preußen ist eine spielerisch starke Mannschaft und wird sich bei Finnentrop/Bamenohl, die bisher noch keinen Sieg holen konnten, knapp durchsetzen."

RW Ahlen - SV Lippstadt 08

Hinkelmann: "Ahlen hat sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Lippstadt ist für mich zurecht einer der Aufstiegsaspiranten und wird in Ahlen, die schon einige Gegentore kassiert haben, knapp gewinnen."

Hinkelmann: 2:3

FuPa: 1:3

1. FC Gievenbeck - SpVgg Erkenschwick

Hinkelmann: "Nach einer schwierigen letzten Saison scheint sich Erkenschwick mit einem ordentlichen Saisonstart gefangen zu haben. Ich tippe auf ein Spiel auf Augenhöhe."

Hinkelmann: 1:1

FuPa: 2:1

TSG Sprockhövel - ASC 09 Dortmund

Hinkelmann: "Sprockhövel ist gut angekommen in der Liga. Aber Dortmund gehört für mich wie in den letzten paar Jahren wieder zu den Top-Teams der Liga, daher setze ich hier auf einen Auswärtssieg."

Hinkelmann: 1:3

FuPa: 0:2

Türkspor Dortmund - Victoria Clarholz

Hinkelmann: "Clarholz ist sehr gut in die Saison gekommen und immer schwierig zu bespielen. Türkspor Dortmund kann ich derzeit noch überhaupt nicht einschätzen. Ich tippe auch hier einfach mal auf ein 1:1-Unentschieden."

Hinkelmann: 1:1

FuPa: 2:1

DSC Arminia Bielefeld II - FC Eintracht Rheine

Hinkelmann: "Zwei Tabellennachbarn, die sich nichts schenken werden auf dem Platz. Rheine ist eine erfahrene Oberligamannschaft, aber Bielefeld hat sicherlich auch fußballerische Qualität. Ich tippe auf einen knappen Heimsieg."

Hinkelmann: 2:1

FuPa: 1:1

TuS Hiltrup - SV Schermbeck

Hinkelmann: "Schermbeck hat immer viel individuelle Qualität auf dem Platz stehen, und Hiltrup wartet bisher auch noch auf seinen ersten Saisonsieg, auch wenn die Ergebnisse immer knapp waren. Ich denke, die Qualität von Schermbeck wird sich in diesem Spiel knapp durchsetzen."

Hinkelmann: 1:3

FuPa: 3:2

TuS Ennepetal - SG Wattenscheid 09

Hinkelmann: "Ennepetal ist immer ein unbequemer Gegner, vor allem zuhause. Wattenscheid hat jedoch enorme Qualität, wird in diesem Jahr oben mitspielen und hat bisher auch noch kein Spiel verloren. Daher tippe ich auf einen Sieg für die SGW."

Hinkelmann: 1:3

FuPa: 1:2

SC Verl II - Westfalia Rhynern

Hinkelmann: "Rhynern hat auch dieses Jahr wieder sehr hohe Ambitionen und sind top in die Saison gestartet, daher sind sie für mich in diesem Spiel favorisiert. Auch Verl hat wie jede Zweitvertretung von Profis viel Qualität, trotzdem wird Rhynern seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt knapp."

Hinkelmann: 1:2

FuPa: 2:2