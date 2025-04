Oberliga-Experten-Tipp mit Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)

An Ostern gab es ein "User-Special" mit Power-FuPaner Softik Miller , der für euch regelmäßig auf den Ober- und Regionalliga-Plätzen unterwegs ist. Mit 10 gegenüber 6 Punkten schnitt er besser als die FuPa-Redaktion ab, war aber im wöchentlichen Oberliga-Tippspiel den Spieltagssiegern "Jdue4" und "Jan", die beide 16 Punkte erzielten, ebenfalls unterlegen.

Hinkelmann: "Erkenschwick ist in einer schwierigen Phase aktuell. Mein Tipp: Auch der Trainerwechsel erzielt nicht die erhoffte Wirkung und der ASC gewinnt das Spiel, wenn auch knapp."

1. FC Gievenbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

Hinkelmann: "Zwar ist Finnentrop/Bamenohl im Moment deutlich besser in Form als Gievenbeck, trotzdem glaube ich hier an eine Punkteteilung."

Hinkelmann: 1:1

FuPa: 2:1



VfL Bochum II - Victoria Clarholz

Hinkelmann: "Clarholz spielt eine hervorragende Rückrunde und ist immer schwierig zu bespielen, daher wird das für Bochum ein hartes Stück Arbeit. Trotzdem setze ich auf die individuelle Stärke der Bochumer und tippe auf einen knappen Heimsieg."

Hinkelmann: 2:1

FuPa: 3:1

SV Schermbeck - TuS Ennepetal

Hinkelmann: "Schermbeck ist in guter Form, aber Ennepetal ist kein einfacher Gegner, weil sie eine sehr erfahrene Truppe sind. Ich sage auch hier, knapper Sieg für die Heimmannschaft."

Hinkelmann: 2:1

FuPa: 2:2

SC Verl II - Sportfreunde Siegen

Hinkelmann: "Ich habe bisher noch nicht in Verl gespielt, aber im Hinspiel gegen uns fand ich sie stark. Siegen ist jedoch eines der besten Teams der Liga und wird dem ersehnten Aufstieg mit einem Auswärtssieg einen Schritt näher kommen."

Hinkelmann: 0:2

FuPa: 1:4

SC Preußen Münster II - FC Eintracht Rheine

Hinkelmann: "Hier erwarte ich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe, beide Teams haben auch die vorderen Tabellenplätze noch fest im Blick und können in den Top 5 landen."

Hinkelmann: 2:2

FuPa: 2:1

Westfalia Rhynern - SG Wattenscheid 09

Hinkelmann: "Rhynern hat noch ein Spiel in der Hinterhand und kann daher im Optimalfall an Dortmund vorbei auf Platz 3 springen. Diese Ausgangslage kann ein Faktor sein in diesem Spiel, daher tippe ich auf ein 2:0 für Rhynern."

Hinkelmann: 2:0

FuPa: 1:1

Concordia Wiemelhausen - SpVgg Vreden

FuPa: "Hinkelmann & Co. besiegeln am Wochenende den Abstieg der Concordia."

FuPa: 1:2