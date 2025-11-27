Oberliga-Experten-Tipp mit Max Michels (TSG Sprockhövel)

Über den 17. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Max Michels, Kapitän der TSG Sprockhövel, gesprochen.

Am 16. Spieltag fanden nur fünf Partien witterungsbedingt statt. Fatih Ufuk, Kapitän des SV Lippstadt, sah vier Tendenzen korrekt voraus. FuPa Westfalen lag dreimal richtig.

Michels: "Lippstadt nimmt den Schwung aus den vergangenen drei Siegen in Serie mit und besiegt Clarholz souverän."

ASC 09 Dortmund - SG Wattenscheid 09

Michels: "In einem packenden Spitzenspiel, in dem die beiden zweitbesten Defensiven der Liga aufeinander treffen, gibt es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden."

Michels: 2:2

FuPa: 2:1

Rot Weiss Ahlen - SC Verl II

Michels: "Ahlen zeigt sich nach der Spielabsage des vergangenen Wochenendes stark formverbessert und gewinnt dank ihrer Routiniers gegen die Zweitvertretung des SC Verl."

Michels: 3:1

FuPa: 1:2

TuS Hiltrup - 1.FC Gievenbeck

Michels: "Hiltrups Serie aus zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage reißt beim Nachbarn aus Gievenbeck, die durch den Erfolg weiter in der Tabelle klettern."

Michels: 1:2

FuPa: 1:1

FC Eintracht Rheine - SG Finnentrop/Bamenohl

Michels: "Ein Spiel, das letztendlich über den Kampf und den letzten Willen entschieden wird, mit Finnentrop/Bamenohl als glücklichen Gewinner."

Michels: 1:2

FuPa: 2:1

Spvgg. Erkenschwick - SC Preußen Münster II

Michels: "Münster fährt einen souveränen Auswärtssieg ein und bleibt damit an den vorderen Plätzen dran."

Michels: 1:3

FuPa: 1:4

SV Schermbeck - SpVgg Vreden

Michels: "Ein spannendes Spiel mit vielen Toren, aber am Ende werden die Punkte geteilt."

Michels: 3:3

FuPa: 2:1

SV Westfalia Rhynern - TuS Ennepetal

Michels: "Rhynern stellt eindrucksvoll unter Beweis, warum sie die aktuell beste Offensive der Liga stellen und gewinnen verdient gegen Ennepetal."

Michels: 4:0

FuPa: 2:0

DSC Arminia Bielefeld II - Türkspor Dortmund

Michels: "Drei Punkte trennen die beiden Vereine in der Tabelle nur: So wird es auch nach dem Spieltag aussehen, da die Punkte geteilt werden."

Michels: 1:1

FuPa: 1:3