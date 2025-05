Oberliga-Experten-Tipp mit Marvin Pourie (Rot Weiss Ahlen)

Über den 34. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Marvin Pourie, Kapitän von Rot Weiss Ahlen, gesprochen. Nähere Einschätzungen möchte der Ex-Profi lieber nicht vornehmen: "Dafür kenne ich die Liga und die Vereine noch nicht gut genug, ich bin ja erst seit Oktober in der Oberliga." Daher hat die FuPa-Redaktion mal wieder in die Glaskugel geschaut.

FuPa: "Nach dem etwas glücklichen Heimsieg im Nachholspiel gegen Erkenschwick feiert Siegen am Wochenende den Aufstieg. Auch gegen Münster II reicht es am Samstag zu einem Dreier. Da Rhynern Sonntag in Aplerbeck nicht gewinnt, stehen die Sportfreunde als Aufsteiger fest."

1. FC Gievenbeck - SG Wattenscheid 09

FuPa: "Für beide ist die Saison quasi nur noch ein Auslaufen mit dem gewissen Blick auf die direkte Westfalenpokal-Qualifikation. Beide haben im Kreispokal auch noch eine zweite Chance. Auf Platz 9 und 10 hinken beide derzeit etwas hinterher. Nach dem Remis bessert sich die Situation nicht."

FuPa: 1:1

Pourie: 1:2

SpVgg Vreden - SV Schermbeck

FuPa: "Die Luft ist raus in Vreden. Nach dem Bekanntwerden des sicheren Klassenerhalts gab es eine 0:4-Klatsche in Wiemelhausen. Auch gegen den formstarken SVS wird nichts zu holen sein. Dieser verlor zwar unter der Woche im Kreispokal beim Bezirksligisten FC 96 Recklinghausen im Elfmeterschießen. Doch nun benötigt Schermbeck unbedingt eine gute Platzierung, um sich noch für den Westfalenpokal zu qualifizieren. Der Sieg in Vreden ist also Pflicht, auch als Wiedergutmachung."

FuPa: 1:3

Pourie: 2:0

Victoria Clarholz - SV Lippstadt 08

FuPa: "Zwei Rückrunden-Topteams: Platz 3 vs. Platz 2. Lippstadts Qualität setzt sich knapp durch."

FuPa: 1:2

Pourie: 1:4

ASC 09 Dortmund - Westfalia Rhynern

FuPa: "Kurz und knapp. Die wieder erstarkten Aplerbecker setzen sich in einem hochklassigen Duell durch und lassen Siegen in die Regionalliga aufsteigen."

FuPa: 3:2

Pourie: 1:1

FC Eintracht Rheine - SpVgg Erkenschwick

FuPa: "Rien ne va plus! In Erkenschwick geht nichts mehr. Der Klassenerhalt ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Die im Kreispokal bereits ausgeschiedene Eintracht kommt der sicheren Westfalenpokal-Qualifikation immer näher."

FuPa: 3:1

Pourie: 2:2

SG Finnentrop/Bamenohl - VfL Bochum II

FuPa: "Zuhause ist Bamenohl immer für eine Überraschung gut. Bochum leistet sich immer wieder Patzer und macht den Deckel trotz Überlegenheit nicht drauf. Die Sauerländer erkämpfen sich ein Remis."

FuPa: 1:1

Pourie: 0:6

TuS Ennepetal - SC Verl II

FuPa: "Neben Erkenschwick die formschlechtesten Mannschaften der Liga. Es geht um nichts mehr. Letztendlich gibt die spielerische Stärke der jungen Verler den Ausschlag."

FuPa: 1:2

Pourie: 1:1

Spielfrei: Concordia Wiemelhausen, RW Ahlen