Oberliga-Experten-Tipp mit Marius Müller (TuS Ennepetal)

Müller: "Schermbeck hat letzte Woche trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Der Trainer wird die Mannschaft auch gegen den ASC wieder sehr gut einstellen. Dennoch glaube ich, dass der ASC die Punkte zu Hause behält und sich die fußballerische Qualität in Verbindung mit der Spielidee des Trainers durchsetzen wird."

FC Eintracht Rheine - Concordia Wiemelhausen

Müller: "Gegen Rheine haben wir diese Saison überhaupt nicht gut ausgesehen. Ein geschlossenes Team aus Wiemelhausen wird noch einmal alles versuchen und reinhauen. Am Ende tippe ich dennoch auf einen Heimsieg für griffige Jungs aus Rheine."

Müller: 3:1

FuPa: 5:2

Sportfreunde Siegen - SpVgg Vreden

Müller: "Siegen steht absolut verdient auf einem Aufstiegsplatz. Die Mannschaft hat eine brutale Qualität - insbesondere in der Breite. Sie werden alles versuchen, um die drei Punkte zu Hause zu behalten und weiter - gemeinsam mit den Fans - Richtung Regionalliga zu marschieren. Da gehört der Gesamtverein ehrlicherweise auch mindestens hin."

Müller: 2:0

FuPa: 3:1

SV Lippstadt 08 - VfL Bochum II

Müller: "Eine interessante Partie - auf einem sicherlich hohen Niveau. Ich tippe auf einen knappen Auswärtssieg."

Müller: 1:2

FuPa: 2:2

RW Ahlen - 1. FC Gievenbeck

Müller: "Zwei gute Teams, die jeweils schwierig zu bespielen sind. Ahlen hat sich nach dem Trainerwechsel wieder stabilisiert. Gievenbeck performt mittlerweile konstant seit Jahren und zeigt herausragende (Saison-)Leistungen. Ich sage ein leistungsgerechtes Unentschieden voraus."

Müller: 1:1

FuPa: 2:1

Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick

Müller: "In dieser Begegnung erwarte ich eine umkämpfte Partie, in der sich beide Mannschaften gegenseitig alles abverlangen werden. Auch hier tippe ich auf eine Punkteteilung nach 90 intensiven Minuten."

Müller: 2:2

FuPa: 3:2

SG Finnentrop/Bamenohl - SC Preußen Münster II

Müller: "Heimstarke Bamenohler gegen fußballerisch und mannschaftstaktisch überzeugende Münsteraner. Ich glaube an einen verdienten Punktgewinn der Bamenohler, die aufopferungsvoll verteidigen."

Müller: 1:1

FuPa: 2:1

SG Wattenscheid 09 - SC Verl II

Müller "Wattenscheid möchte ein anderes Gesicht zeigen, nachdem sie am vergangenen Spieltag in Schermbeck verloren haben. Unter der Woche steht jedoch noch das Heimspiel gegen Ahlen an, welches Körner kosten wird. Zudem stehen ihnen aktuell einige Spieler nicht zur Verfügung. Ich tippe auf ein leistungsgerechtes Unentschieden."

Müller: 2:2

FuPa: 1:3