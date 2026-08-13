Oberliga-Experten-Tipp mit Luca Meyer (FC Eintracht Rheine)

Über den 2. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, gesprochen. Der 30-Jährige tippt nach seinem Dreierpack zum Auftakt selbstbewusst auf einen Auswärtssieg beim Arminia-Nachwuchs.

Sa., 15.08.2026, 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld II Eintracht Rheine Eintracht Rheine 13:30 live PUSH

DSC Arminia Bielefeld II - FC Eintracht Rheine

Meyer: "Wir holen die ersten drei Auswärtspunkte." Meyer: 1:3

FuPa: 2:2

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TuS Hiltrup TuS Hiltrup SpVgg Horsthausen SpVgg Horsthausen 15:00 live PUSH

TuS Hiltrup - SpVgg Horsthausen Meyer: "Aufsteiger Horsthausen kann ich noch gar nicht einschätzen. Deshalb gehe ich hier mit einer Punkteteilung." Meyer: 1:1

FuPa: 2:1

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr SC Verl SC Verl II TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 16:00 live PUSH

SC Verl II - TSG Sprockhövel Meyer: "Zwei spielstarke Mannschaften teilen die Punkte." Meyer: 1:1

FuPa: 2:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Victoria Clarholz Victoria Clarholz SV Schermbeck SV Schermbeck 15:00 PUSH

TSV Victoria Clarholz - SV Schermbeck Meyer: "Bei Clarholz hat man letzte Woche wieder gesehen, dass sie sehr unangenehm zu bespielen und sehr gefährlich nach Standardsituationen sind." Meyer: 2:1

FuPa: 1:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SC Preußen Münster SC Preußen Münster II SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 15:00 PUSH

SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08 Meyer: "Eine auch dieses Jahr wieder sehr spielstarke Münsteraner U23 gewinnt knapp." Meyer: 2:1

FuPa: 1:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus Westfalia Kinderhaus DJK TuS Hordel DJK TuS Hordel 15:00 PUSH

SC Westfalia Kinderhaus - DJK TuS Hordel Meyer: "Kinderhaus nimmt den Schwung aus dem Auftaktspiel mit und gewinnt." Meyer: 2:0

FuPa: 2:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick TuS Ennepetal TuS Ennepetal 15:00 PUSH

SpVgg Erkenschwick - TuS Ennepetal Meyer: "Ich glaube, Ennepetal wird diese Saison nicht so einen Start wie letztes Jahr hinlegen und holt früh den ersten Dreier." Meyer: 1:2

FuPa: 1:0

1. FC Gievenbeck - SC RW Maaslingen Meyer: "Das wird ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für Gievenbeck." Meyer: 3:2

FuPa: 2:3

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Vreden SpVgg Vreden ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 15:00 PUSH