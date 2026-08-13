 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Luca Meyer (FC Eintracht Rheine)

FuPa Westfalen präsentiert ab sofort wieder wöchentlich eine Spieltagsvorschau zur Oberliga Westfalen mit den Tipps und Prognosen eines "Experten".

von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
SC Preußen Münster II
DSC Arminia Bielefeld II
SC Verl II
SV Schermbeck

Über den 2. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, gesprochen. Der 30-Jährige tippt nach seinem Dreierpack zum Auftakt selbstbewusst auf einen Auswärtssieg beim Arminia-Nachwuchs.

Sa., 15.08.2026, 13:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
13:30live

DSC Arminia Bielefeld II - FC Eintracht Rheine

Meyer: "Wir holen die ersten drei Auswärtspunkte."

Meyer: 1:3
FuPa: 2:2

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
15:00live

TuS Hiltrup - SpVgg Horsthausen

Meyer: "Aufsteiger Horsthausen kann ich noch gar nicht einschätzen. Deshalb gehe ich hier mit einer Punkteteilung."

Meyer: 1:1
FuPa: 2:1

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
16:00live

SC Verl II - TSG Sprockhövel

Meyer: "Zwei spielstarke Mannschaften teilen die Punkte."

Meyer: 1:1
FuPa: 2:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00

TSV Victoria Clarholz - SV Schermbeck

Meyer: "Bei Clarholz hat man letzte Woche wieder gesehen, dass sie sehr unangenehm zu bespielen und sehr gefährlich nach Standardsituationen sind."

Meyer: 2:1
FuPa: 1:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00

SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08

Meyer: "Eine auch dieses Jahr wieder sehr spielstarke Münsteraner U23 gewinnt knapp."

Meyer: 2:1
FuPa: 1:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:00

SC Westfalia Kinderhaus - DJK TuS Hordel

Meyer: "Kinderhaus nimmt den Schwung aus dem Auftaktspiel mit und gewinnt."

Meyer: 2:0
FuPa: 2:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00

SpVgg Erkenschwick - TuS Ennepetal

Meyer: "Ich glaube, Ennepetal wird diese Saison nicht so einen Start wie letztes Jahr hinlegen und holt früh den ersten Dreier."

Meyer: 1:2
FuPa: 1:0

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
15:00

1. FC Gievenbeck - SC RW Maaslingen

Meyer: "Das wird ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für Gievenbeck."

Meyer: 3:2
FuPa: 2:3

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00

SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund

Meyer: "Dortmund gewinnt ein umkämpftes Spiel."

Meyer: 1:2
FuPa: 1:3