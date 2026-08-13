Oberliga-Experten-Tipp mit Luca Meyer (FC Eintracht Rheine)

Über den 2. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, gesprochen. Der 30-Jährige tippt nach seinem Dreierpack zum Auftakt selbstbewusst auf einen Auswärtssieg beim Arminia-Nachwuchs.
DSC Arminia Bielefeld II - FC Eintracht Rheine
Meyer: "Wir holen die ersten drei Auswärtspunkte."
Meyer: 1:3
FuPa: 2:2
TuS Hiltrup - SpVgg Horsthausen
Meyer: "Aufsteiger Horsthausen kann ich noch gar nicht einschätzen. Deshalb gehe ich hier mit einer Punkteteilung."
Meyer: 1:1
FuPa: 2:1
SC Verl II - TSG Sprockhövel
Meyer: "Zwei spielstarke Mannschaften teilen die Punkte."
Meyer: 1:1
FuPa: 2:1
TSV Victoria Clarholz - SV Schermbeck
Meyer: "Bei Clarholz hat man letzte Woche wieder gesehen, dass sie sehr unangenehm zu bespielen und sehr gefährlich nach Standardsituationen sind."
Meyer: 2:1
FuPa: 1:1
SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08
Meyer: "Eine auch dieses Jahr wieder sehr spielstarke Münsteraner U23 gewinnt knapp."
Meyer: 2:1
FuPa: 1:1
SC Westfalia Kinderhaus - DJK TuS Hordel
Meyer: "Kinderhaus nimmt den Schwung aus dem Auftaktspiel mit und gewinnt."
Meyer: 2:0
FuPa: 2:1
SpVgg Erkenschwick - TuS Ennepetal
Meyer: "Ich glaube, Ennepetal wird diese Saison nicht so einen Start wie letztes Jahr hinlegen und holt früh den ersten Dreier."
Meyer: 1:2
FuPa: 1:0
1. FC Gievenbeck - SC RW Maaslingen
Meyer: "Das wird ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für Gievenbeck."
Meyer: 3:2
FuPa: 2:3
SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund
Meyer: "Dortmund gewinnt ein umkämpftes Spiel."
Meyer: 1:2
FuPa: 1:3