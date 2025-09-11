Oberliga-Experten-Tipp mit Luca Meyer (FC Eintracht Rheine)

Am 5. Spieltag hatten Vredens Kapitän Maximilian Hinkelmann und FuPa Westfalen jeweils nur drei richtige Tendenzen. Hinkelmann überzeugte dabei aber mit zwei exakt richtigen Tipps: die 2:1-Siege von Arminia Bielefeld II (gegen Rheine) und Westfalia Rhynern (in Verl).
Über den 6. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, gesprochen.
SpVgg Erkenschwick - TSG Sprockhövel
Meyer: "Ich tippe auf ein hart umkämpftes Unentschieden."
Meyer: 2:2
FuPa: 2:1
Westfalia Rhynern - DSC Arminia Bielefeld II
Meyer: "Bielefeld hat viele individuell starke Spieler in ihren Reihen, dennoch setze ich hier auf die Klasse von Rhynern."
Meyer: 2:1
FuPa: 1:1
SC Preußen Münster II - Türkspor Dortmund
Meyer: "Münster spielt jedes Jahr einen super Fußball und wird das Spiel für sich ziehen."
Meyer: 3:1
FuPa: 3:2
SV Lippstadt 08 - 1. FC Gievenbeck
Meyer: "Gievenbeck hat diese Saison gezeigt, dass sie gegen jeden Gegner Punkte holen können."
Meyer: 1:1
FuPa: 2:1
Victoria Clarholz - RW Ahlen
Meyer: "Ein knappes Spiel mit dem glücklicheren Ende für Clarholz."
Meyer: 2:1
FuPa: 2:2
ASC 09 Dortmund - TuS Hiltrup
Meyer: "Die individuelle Klasse und die Erfahrung vom ASC machen hier den Unterschied."
Meyer: 2:0
FuPa: 3:1
SV Schermbeck - SC Verl II
Meyer: "Verl gewinnt das Spiel durch ihr Tempo und ihre Klasse in den vorderen Reihen."
Meyer: 1:3
FuPa: 1:1
SpVgg Vreden - TuS Ennepetal
Meyer: "Vreden zuhause ist immer schwierig zu bespielen, weshalb sie dieses Spiel gewinnen werden."
Meyer: 2:0
FuPa: 2:1
SG Wattenscheid 09 - SG Finnentrop/Bamenohl
Meyer: "Wattenscheid als Mitfavorit auf den Aufstieg gewinnt zuhause souverän."
Meyer: 2:0
FuPa: 1:0