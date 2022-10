Oberliga-Experten-Tipp mit Julian Hesse FuPa Westfalen präsentiert ab sofort wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps eines Oberliga-Trainers.

In der Vorwoche legte Sleiman Salha, Coach des SV Schermbeck, die Messlatte ganz schön hoch. Satte sechs von acht Tendenzen tippte er richtig. Zwar kamen zwei Ergebnisse erst in der Nachspielzeit zustande, aber wer hatte beim Tippen nicht auch schon mal so ein Glück.

Hier lest ihr die Prognosen:

1. FC Gievenbeck - TuS Bövinghausen

Es wird nicht einfacher für Bövinghausen, den Bock wieder umzustoßen. Gievenbeck war in Gütersloh der erwartet unangenehme Gegner, musste sich letztendlich aber der Qualität beugen. Zuhause läuft es wesentlich besser, lediglich Delbrück konnte in der ganz frühen Phase der Saison drei Punkte entführen. Alles andere wäre aber eine große Enttäuschung für die Dortmunder nach den zwei 1:4-Klatschen. FuPa setzt auf den Favoritensieg. Hesse glaubt an den nächsten Bövinghausener Patzer.

Hesse: 1:1

FuPa: 1:3

FC Eintracht Rheine - SG Finnentrop/Bamenohl

Die Gäste sind in einer schwierigen Phase der Saison. Vier der letzten fünf Spiele wurden verloren, unter den Gegnern waren aber auch die aktuellen Top 3. Für Rheine läuft es überraschend zuhause noch nicht wirklich gut (3 Tore in 5 Spielen). Das Last-Minute-Remis in Paderborn wird aber Aufwind geben, so dass ein knapper Heimsieg folgt.

Hesse: 3:1

FuPa: 2:1

Westfalia Rhynern - FC Gütersloh

Das Topspiel des 12. Spieltags. Gütersloh kommt in Fahrt, für Spitzenreiter Rhynern läuft es sowieso. Beide belegen im Power-Ranking Platz 3 und 4. FuPa glaubt, dass Rhynern seinen Vorsprung mit einem Remis wahrt.

FuPa: 2:2

Victoria Clarholz - TuS Erndtebrück

Clarholz ist seit drei Spielen unbesiegt, Erndtebrück ist seit drei Spielen ohne Sieg. Die Ostwestfalen werden nach dem "Überraschungssieg" in Bövinghausen den fünften Sieg im sechsten Heimspiel einfahren."

Hesse: 3:0

FuPa: 3:2

Delbrücker SC - SpVgg Vreden

Delbrück wartet seit dem 4. September auf den nächsten Oberliga-Dreier. Zwei Remis nach Rückstand machten zuletzt Hoffnung. Vreden konnte sich vom Tabellenkeller etwas absetzen. Doch ein Last-Minute-Treffer wie zuletzt gegen Sprockhövel gelingt nicht immer. FuPa setzt auf ein weiteres Remis, das sich Delbrück erkämpft. Hesse glaubt sogar, dass die Ostwestfalen den Bock umstoßen.