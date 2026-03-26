Oberliga-Experten-Tipp mit Jonas Ermes (SG Finnentrop/Bamenohl)

Am 27. Spieltag tippte Rhynerns Coach David Schmidt fünf von acht möglichen Tendenzen richtig. Den 3:1-Heimsieg von Rheine gegen Schermbeck sah er exakt voraus. FuPa Westfalen hatte mit nur vier richtigen Tendenzen das Nachsehen.

Über den 28. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Jonas Ermes, Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl, gesprochen.