 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Jonas Ermes (SG Finnentrop/Bamenohl)

FuPa Westfalen präsentiert in der Rückrunde wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 27. Spieltag tippte Rhynerns Coach David Schmidt fünf von acht möglichen Tendenzen richtig. Den 3:1-Heimsieg von Rheine gegen Schermbeck sah er exakt voraus. FuPa Westfalen hatte mit nur vier richtigen Tendenzen das Nachsehen.

Über den 28. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Jonas Ermes, Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl, gesprochen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00

SC Preußen Münster II - TSG Sprockhövel

Ermes: „Fußballerisch ist Preußen für mich die beste Mannschaft der Liga, zudem haben sie eine enorme Athletik. Bringen sie am Sonntag beides auf den Platz, holen sie gegen Sprockhövel den Sieg.“

Ermes: 3:1
FuPa: 2:0

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
14:00live

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Gievenbeck

Ermes: „Gievenbeck hat eine richtig gute Mischung aus spielerischer Qualität und Körperlichkeit und damit alles, um in Wattenscheid zu punkten. Für die SG reicht es am Wochenende nur für ein Unentschieden.“

Ermes: 1:1
FuPa: 2:1

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
15:00

SpVgg Vreden - RW Ahlen

Ermes: „Die eingespielten Vredener setzen sich zuhause gegen das im Winter neu zusammengestellte Ahlen durch.“

Ermes: 2:0
FuPa: 1:3

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:30

TuS Ennepetal - Türkspor Dortmund

Ermes: „Die Widerstandskraft von Türkspor hat mich in den letzten Wochen beeindruckt. Nach der dritten englischen Woche in Folge und wenig Rotationsmöglichkeiten im kleinen Kader reicht es gegen Ennepetal nur zum Unentschieden.“

Ermes: 1:1
FuPa: 2:4

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00

SV Schermbeck - Westfalia Rhynern

Ermes: „Unser ehemaliger Spieler Joe Thiemann ist immer für ein besonderes Tor gut. Gegen Schermbeck ist es mal wieder soweit und er führt Rhynern mit einem Doppelpack zum Sieg.“

Ermes: 1:2
FuPa: 2:2

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00

ASC 09 Dortmund - Eintracht Rheine

Ermes: „Der ASC kann sich auch am Sonntag auf Podehl als Vollstrecker und Camprobin als Vorlagengeber verlassen und gewinnt 3:1 gegen Rheine.“

Ermes: 3:1
FuPa: 1:1

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:00

SpVgg Erkenschwick - DSC Arminia Bielefeld II

Ermes: „Erkenschwick hat in den letzten Wochen konstant gepunktet und sich damit aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Auch gegen spielstarke Bielefelder holen sie zuhause einen Punkt.“

Ermes: 1:1
FuPa: 2:1

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00

SV Lippstadt 08 - SC Verl II

Ermes: „Lippstadt spielt mal wieder zu null, setzt sich gegen Verl II souverän durch und punktet im Aufstiegskampf dreifach.“

Ermes: 2:0
FuPa: 4:1

Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:30

Victoria Clarholz - TuS Hiltrup

Ermes: „Hiltrup ist nach dem Trainerwechsel zunächst erstaunlich gut aus der Winterpause gekommen. Gegen stabile und zuhause immer unangenehm zu spielende Clarholzer gibt es aber die fünfte Niederlage in Serie.“

Ermes: 1:0
FuPa: 1:1