Oberliga-Experten-Tipp mit Jonas Ermes (SG Finnentrop/Bamenohl)

Am 27. Spieltag tippte Rhynerns Coach David Schmidt fünf von acht möglichen Tendenzen richtig. Den 3:1-Heimsieg von Rheine gegen Schermbeck sah er exakt voraus. FuPa Westfalen hatte mit nur vier richtigen Tendenzen das Nachsehen.
Über den 28. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Jonas Ermes, Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl, gesprochen.
SC Preußen Münster II - TSG Sprockhövel
Ermes: „Fußballerisch ist Preußen für mich die beste Mannschaft der Liga, zudem haben sie eine enorme Athletik. Bringen sie am Sonntag beides auf den Platz, holen sie gegen Sprockhövel den Sieg.“
Ermes: 3:1
FuPa: 2:0
SG Wattenscheid 09 - 1. FC Gievenbeck
Ermes: „Gievenbeck hat eine richtig gute Mischung aus spielerischer Qualität und Körperlichkeit und damit alles, um in Wattenscheid zu punkten. Für die SG reicht es am Wochenende nur für ein Unentschieden.“
Ermes: 1:1
FuPa: 2:1
SpVgg Vreden - RW Ahlen
Ermes: „Die eingespielten Vredener setzen sich zuhause gegen das im Winter neu zusammengestellte Ahlen durch.“
Ermes: 2:0
FuPa: 1:3
TuS Ennepetal - Türkspor Dortmund
Ermes: „Die Widerstandskraft von Türkspor hat mich in den letzten Wochen beeindruckt. Nach der dritten englischen Woche in Folge und wenig Rotationsmöglichkeiten im kleinen Kader reicht es gegen Ennepetal nur zum Unentschieden.“
Ermes: 1:1
FuPa: 2:4
SV Schermbeck - Westfalia Rhynern
Ermes: „Unser ehemaliger Spieler Joe Thiemann ist immer für ein besonderes Tor gut. Gegen Schermbeck ist es mal wieder soweit und er führt Rhynern mit einem Doppelpack zum Sieg.“
Ermes: 1:2
FuPa: 2:2
ASC 09 Dortmund - Eintracht Rheine
Ermes: „Der ASC kann sich auch am Sonntag auf Podehl als Vollstrecker und Camprobin als Vorlagengeber verlassen und gewinnt 3:1 gegen Rheine.“
Ermes: 3:1
FuPa: 1:1
SpVgg Erkenschwick - DSC Arminia Bielefeld II
Ermes: „Erkenschwick hat in den letzten Wochen konstant gepunktet und sich damit aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Auch gegen spielstarke Bielefelder holen sie zuhause einen Punkt.“
Ermes: 1:1
FuPa: 2:1
SV Lippstadt 08 - SC Verl II
Ermes: „Lippstadt spielt mal wieder zu null, setzt sich gegen Verl II souverän durch und punktet im Aufstiegskampf dreifach.“
Ermes: 2:0
FuPa: 4:1
Victoria Clarholz - TuS Hiltrup
Ermes: „Hiltrup ist nach dem Trainerwechsel zunächst erstaunlich gut aus der Winterpause gekommen. Gegen stabile und zuhause immer unangenehm zu spielende Clarholzer gibt es aber die fünfte Niederlage in Serie.“
Ermes: 1:0
FuPa: 1:1