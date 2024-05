Oberliga-Experten-Tipp mit Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund)

Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, und FuPa Westfalen tippten am 30. Spieltag jeweils vier Tendenzen richtig. Meyer hatte sich als einer der wenigen Kapitäne auch einen Tipp für seine eigene Partie getraut und mutig auf einen Auswärtssieg in Aplerbeck gesetzt. Dieser gelang bekanntlich nicht, so dass FuPa noch einen fünften richtigen Tipp für sich verbuchen konnte und mit 2:1 auch exakt richtig lag.

Über den 31. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Jan Stuhldreier (24), Kapitän des ASC 09 Dortmund, gesprochen, der durchaus mutige Tipps abgegeben hat und an das Ende der langen Sieglos-Serien von Ennepetal und Schermbeck glaubt. Im Spitzenspiel bei Türkspor Dortmund versteht es sich von selbst, dass der Capitano auf seine Truppe setzt. FuPa tippt ein Remis im Dortmunder Aufstiegskrimi.