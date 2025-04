Oberliga-Experten-Tipp mit Gerrit Kaiser (SV Lippstadt 08)

Sowohl die FuPa-Redaktion als auch "Oberliga-Experte" Marius Müller, Kapitän des TuS Ennepetal, waren mit 11 bzw. 5 Punkten chancenlos beim Oberliga-Tippspiel. Der Spieltagssieger "Addi" erreichte 17 Punkte.

Über den 31. Spieltag, der an Gründonnerstag stattfindet, hat FuPa Westfalen mit Gerrit Kaiser, Kapitän des SV Lippstadt 08, gesprochen. Der langjährige Regionalliga-Akteur spielt nach sieben Jahren, als er mit Lippstadt damals die Meisterschaft feierte, erstmals wieder in der Oberliga Westfalen und merkt an: "Mir fallen die Tipps schwer, da ich die Mannschaften und die Liga nicht so gut kenne."