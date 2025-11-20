Oberliga-Experten-Tipp mit Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08)

Über den 16. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Fatih Ufuk, Kapitän des SV Lippstadt 08, gesprochen.

Am 15. Spieltag sah Niklas Beil, Kapitän des 1. FC Gievenbeck, fünf von acht möglichen Tendenzen korrekt voraus. FuPa Westfalen lag nur dreimal richtig.

Ufuk: "Meiner Meinung nach das Topspiel der Woche mit dem glücklicherem Ende für ASC."

SpVgg Vreden - SV Westfalia Rhynern

Ufuk: "Es ist kein einfaches Auswärtsspiel in Vreden, dennoch denke ich, dass sich Rhynern die drei Punkte nicht nehmen lässt."

Ufuk: 1:3

FuPa: 1:2

1. FC Gievenbeck - TSG Sprockhövel

Ufuk: "Gievenbeck ist eine sehr heimstarke Mannschaft und möchte gegen eine der formstärksten Mannschaften wieder dreifach punkten. Am Ende wird es ein Unentschieden, ist mein Tipp."

Ufuk: 2:2

FuPa: 2:1

TSV Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick

Ufuk: "Beide Teams wollen nach dem letzten Spieltag wieder siegen. Knapper Sieg für Clarholz."

Ufuk: 2:1

FuPa: 1:2

SG Finnentrop/Bamenohl - DSC Arminia Bielefeld II

Ufuk: "Zwei sehr spielstarke Mannschaften. Am Ende werden sich die Bielefelder knapp durchsetzen."

Ufuk: 1:2

FuPa: 2:2

SG Wattenscheid 09 - SV Schermbeck

Ufuk: "Wattenscheid wird seiner Favoritenrolle und gewinnt das Spiel deutlich."

Ufuk: 3:0

FuPa: 2:0

TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine

Ufuk: "Beide Mannschaften brauchen unbedingt drei Punkte. Am Ende wird es ein umkämpftes Spiel mit einer Punkteteilung."

Ufuk: 1:1

FuPa: 2:1

Türkspor Dortmund - SC Verl II

Ufuk: "Türkspor will zurück in die Erfolgsspur und Verl kommt mit Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel. Die Dortmunder werden sich auf heimischen Kunstrasen durchsetzen."

Ufuk: 3:1

FuPa: 2:4

RW Ahlen - TuS Hiltrup

Ufuk: "Die Ahlener wollen im heimischen Stadion endlich in die Erfolgsspur kommen. Hiltrup hingegen möchte weiterhin ihre Ungeschlagen-Serie fortsetzen. Am Ende teilen sich beide Mannschaften die Punkte."

Ufuk: 2:2

FuPa: 3:1