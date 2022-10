Oberliga-Experten-Tipp mit Engin Yavuzaslan FuPa Westfalen präsentiert ab sofort wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps eines Oberliga-Trainers.

In der vergangenen Woche stellte Sebastian Tyrala, Coach des TuS Bövinghausen, seine Kenntnisse unter Beweis und tippte immerhin vier von acht Tendenzen richtig. Ohne das Siegener Last-Minute-Tor in der 97. Minute wären es sogar fünf gewesen.

Hier lest ihr die Prognosen:

Delbrücker SC - Victoria Clarholz

FuPa: "Delbrück ist mit der fünften Meisterschaftsniederlage in Folge auf dem fünftletzten Tabellenplatz angekommen. Clarholz dagegen spielt weiterhin eine überzeugende Saison und grüßt mit dem Zittersieg gegen die TSG Sprockhövel von Platz 5. Beinahe wäre eine 3:0-Führung noch verspielt worden, die schon nach 48 Minuten bestand hatte. FuPa Westfalen sah Clarholz eigentlich schon am letzten Spieltag stolpern und glaubt an ein Remis, das sich die Delbrücker erarbeiten werden. Am Freitagabend unter Flutlicht dürfte es einen heißen Fight geben, da die Partie zudem Derby-Charakter besitzt."

Yavuzaslan: "Clarholz ist dieses Jahr einfach abgezockter und hat qualitativ nochmal zugelegt. Die Tabellensituation spiegelt dies auch wider."

Yavuzaslan: 1:2

FuPa: 1:1

TuS Ennepetal - Sportfreunde Siegen

FuPa: "Erneut wartet auf Ennepetal ein "Sechs-Punkte-Spiel" im Abstiegskampf. Nach der klaren 1:4-Niederlage in Vreden droht bei einer weiteren Pleite gegen Schlusslicht Siegen die Rote Laterne. Doch in Siegen sieht die Welt trotz des Last-Minute-Remis gegen Lotte überhaupt nicht rosig aus. Filipzik, Busik und Brato flogen mit glatt Rot vom Platz, weitere Stammspieler fehlen verletzt. So wird Ennepetal den wichtigen Befreiungsschlag landen."

Yavuzaslan: "Ennepetal hat gegen uns mutigen und guten Fußball gespielt. Das wird irgendwann auch mit Ergebnissen belohnt und wird jetzt der Fall sein."

Yavuzaslan: 2:0

FuPa: 3:1

FC Eintracht Rheine - SV Schermbeck

FuPa: "FuPa hatte Rheine letzte Woche bereits als Wundertüte bezeichnet. An einem guten Tag schlagen die Münsterländer fast jeden. Aber Gegner Dortmund war am vorigen Spieltag nicht mal "jeder", sondern zeigte einmal mehr seine Formkrise, so dass Rheine mit 2:0 als Sieger vom Platz ging. Schermbeck dagegen erlebte einen bitteren Nachmittag und kassierte gegen Rhynern den Last-Minute-Ausgleich in der Nachspielzeit. Bis dahin hatte Schermbeck eine der besten Saisonleistungen geboten, so dass der vorletzte Tabellenplatz dem SVS derzeit wohl nicht gerecht wird. Eine offene Partie ist zu erwarten, die torreich unentschieden enden wird."

Yavuzaslan: "Rheine hat in den Heimspielen ungewöhnlicherweise bisher noch nicht so überzeugt. Schermbeck fehlt derzeit einfach das Glück, obwohl sie einen genialen Fußball spielen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt. Das wird am Sonntag passieren."

Yavuzaslan: 1:2

FuPa: 2:2

Westfalia Rhynern - SC Preußen Münster II

FuPa: "Das Topspiel des 10. Spieltags. Platz 2 gegen Platz 3. Es gibt viel Argumente für die einen oder für die anderen. Fassen wir uns kurz. FuPa glaubt an die jungen Adlerträger, die aktuell auch im Power-Ranking der Oberliga auf Platz 1 stehen."

Yavuzaslan: "Beide stehen zurecht ganz oben. Rhynern sehr defensivstark, Münster spielt dieses Jahr sehr stark nach vorne, ist sehr variabel. Es ist eine Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entscheiden werden. Daher glaube ich an ein Remis."

Yavuzaslan: 1:1

FuPa: 2:3

1. FC Gievenbeck - SG Finnentrop/Bamenohl