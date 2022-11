Oberliga-Experten-Tipp mit Dragan Petkovic FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps und Prognosen eines Oberliga-Trainers.

Hier lest ihr die Prognosen:

Sportfreunde Siegen – TuS Erndtebrück

FuPa: "Derbyzeit im Siegerland unter Flutlicht am Freitagabend. Beide Mannschaften werden brennen. Siegens Coach Gerguri braucht weiterhin Ergebnisse, um seinen Sattel zu festigen. In Erndtebrück wurde bereits kürzlich Urgestein Müller als neuer Chefcoach installiert, der auch direkt einen Heimerfolg gegen Vreden einfuhr. Dass im Nachholspiel gegen Gütersloh kaum etwas zu holen war, war zu erwarten, da die Ostwestfalen "eine Liga höher" innerhalb der Oberliga spielen. FuPa erwartet eine offene Partie mit einem torreichen Remis."

Petkovic: "Das Spiel wird in Siegen vor einer vierstelligen Kulisse ausgetragen, daher erwarte ich ein ziemlich enges Spiel. Dass die Siegener in den entscheidenden Duellen bisher immer überzeugt haben, liegt auch an der Handschrift vom Trainer Greguri, der die Jungs in den wichtigen Spielen zu Top-Leistungen treibt. Ebenfalls wird auch Erndtebrück alles in die Waagschale werfen. Die Niederlage gegen FC Gütersloh sollte man nicht überbewerten, da Wirkung des Trainerwechsels weiterhin nicht verpufft ist. Ich tippe auf eine enge Partie mit dem besseren Ende für die Gastgeber."

Petkovic: 3:2

FuPa: 2:2

TuS Bövinghausen – SpVgg Vreden

FuPa: "Vreden verlor zuletzt gegen Clarholz und Erndtebrück, während Bövinghausen eindrucksvoll das Topspiel in Rhynern gewann. Es gibt ohne "blau-gelbe" Brille eigentlich keine Argumente dafür, dass die Yavuzaslan-Truppe beim Spitzenreiter etwas mitnimmt. Klarer Heimsieg für die Dortmunder."

Petkovic: "Bövinghausen wird den Flow aus den letzten Spielen mitnehmen und unbedingt auch dieses Heimspiel gewinnen wollen. Im Spiel gegen Rhynern haben die Bövinghauser ebenfalls gezeigt, dass sie gut verteidigen können und haben endlich wieder zu Null gespielt. Vreden ist allerdings auch immer für ein Tor gut, da sie eine brandgefährliche Offensive haben, jedoch Defizite im Abwehrbereich."

Petkovic: 3:1

FuPa: 4:1

Westfalia Rhynern – Eintracht Rheine

FuPa: "Rheine ist so etwas wie der Angstgegner der Topmannschaften. Oft überrascht die Eintracht und verliert zumindest nicht. Nach zuletzt drei Siegen in Folge wurde die Vertragsverlängerung mit Trainer Sobiech bekanntgegeben, das Selbstvertrauen könnte nicht größer sein. Rhynern bleibt Rhynern und gehört zur spielstarken Spitze. Die Offensive hakt aber weiterhin, auch gegen Bövinghausen war das der Fall. Eine Punkteteilung ist angesagt."

Petkovic: "Westfalia Rhynern möchte nach der Niederlage gegen Bövinghausen wieder auf die Siegerstraße. Rheine hat jedoch aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Ich tippe auf einen knappen Heimsieg."

Petkovic: 1:0

FuPa: 1:1

1. FC Gievenbeck – Sportfreunde Lotte

FuPa: "Gievenbeck ist mit vier Niederlagen in Folge das formschwächste Team. Lotte konnte genau diese Serie überraschend gegen Gütersloh vor zwei Wochen beenden. Aber eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer. Und die Münsteraner dürften die zwei Wochen intensiv genutzt haben, um endlich wieder etwas Zählbares mitzunehmen. Zumal man gegen Teams, die nicht im oberen Tabellendrittel stehen, immer viel besser aussah. Auch hier teilt man sich die Punkte."

Petkovic: "Nach dem spektakulären Sieg gegen den FC Gütersloh traue ich Lotte zu, dass nun nachgelegt werden kann, vor allem auch, weil Gievenbeck die letzten beiden Heimspiele klar verloren hat.

Petkovic: 1:3

FuPa: 2:2

ASC 09 Dortmund – Victoria Clarholz

FuPa: "Aplerbeck ist im Kommen. Vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen, und selbst die Niederlage in Paderborn war völlig unnötig. Dazu der souveräne Halbfinaleinzug im Westfalenpokal am vergangen Wochenende. Clarholz' Form versteht sich von selbst: vier Siege in Folge, seit sechs Spielen ungeschlagen, seit 359 Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Aber das alles ist nur Statistik, die Wahrheit liegt auf dem Platz und irgendwann reißt jede Serie. So viel zum Phrasenschwein. Aplerbeck fährt einen Heimsieg ein und beendet jegliche Serie."

Petkovic: "Die Aplerbecker werden ihre Heimstärke auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz zeigen, jedoch treffen sie mit Clarholz auf den formstärksten Gegner, der bisher einen goldenen Herbst zu verzeichnen hat. Beide Mannschaften agieren defensiv sehr selbstbewusst und stabil, so dass in diesem Spiel nicht zu viele Tore fallen werden. Ich tippe auf ein Unentschieden."

Petkovic: 1:1

FuPa: 2:1

SC Preußen Münster II – TSG Sprockhövel

FuPa: "Sprockhövel ist nach vier Spielen ohne Sieg im tiefen Abstiegskampf angekommen. Diese Gegner mag Münster am liebsten. Gegen Teams aus dem Keller hat sich die spielstarke Preußen-U21 überhaupt noch keine Blöße gegeben. Dabei wird es auch bleiben."

Petkovic: "Die spielstärkste Mannschaft der Liga mit dem klarsten Konzept wird das Spiel für sich entscheiden und ihre Zielstrebigkeit unter Beweis stellen. Sollten die Sprockhövler, die auch offensiv gut aufgestellt sind, jedoch in Führung gehen, kann es ein enges Spiel werden. Da Münster aber zu Hause spielt und auch alle Mann an Bord hat, tippe ich auf einen klaren Heimsieg."

Petkovic: 3:0

FuPa: 3:1

SG Finnentrop/Bamenohl – SC Paderborn 07 II

FuPa: "Die Überraschung des Spieltags könnte im Sauerland lauern. Paderborn zuletzt nicht mehr so souverän. Ohne große Argumente setzt FuPa auf einen Heimsieg der Bamenohler, die ihren Negativtrend (vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen), wenn überhaupt, nur zuhause beenden werden."

Petkovic: "Finnentrop/Bamenohl wird seine Heimstärke wieder unter Beweis stellen wollen. Gelingt es der SG, anders als im Spiel gegen uns, die gute Offensivabteilung wieder ins Spiel zu bringen, kann eine Überraschung am Ende des Tages gelingen. Da die Paderborner aber eine gute bis sehr gute Entwicklung hinter sich haben, tippe ich auf ein enges Spiel mit einem knappen Auswärtssieg."

Petkovic: 1:2

FuPa: 3:2





Sportverein Schermbeck – Delbrücker SC

FuPa: "Das vermeintlich formstärkste Team (fünf Siege in Folge, seit sieben Spielen ungeschlagen) erwartet das vermeintlich formschwächste Team (seit zehn Spielen ohne Sieg, darunter lediglich drei Remis). Die Ostwestfalen konnten zwischendurch lediglich im Kreis- und Westfalenpokal Selbstvertrauen sammeln und schenkten am vorigen Wochenende immerhin dem Westfalenliga-Dritten RSV Meinerzhagen drei Tore in der zweiten Halbzeit ein. Aber das alles nützt nichts gegen Schermbecks Topform, die einmal mehr einen Zu-Null-Sieg einfahren werden."

Petkovic: "Die Schermbecker haben bisher einen goldenen Herbst zelebriert. Viele überzeugende Siege, die mit einer gewissen Souveränität gewonnen wurden. Die Stabilität in der Defensive ist in den letzten Wochen der Erfolgsfaktor des Trainers. Delbrück konnte im Westfalenpokal endlich eine längere Durststrecke hinter sich lassen. Ich tippe auf ein Remis."

Petkovic: 1:1

FuPa: 2:0

FC Gütersloh – TuS Ennepetal

FuPa: "Gütersloh hat sich im Nachholspiel in Erndtebrück wieder gefangen und wird sich nicht noch mal einen mehr als überraschenden Aussetzer leisten."

Petkovic: "Setzen wir unseren Trend der letzten Spiele fort und spielen unbekümmert und mit einer hohen Intensität wie zuletzt gegen Münster II und Finnentrop/Bamenohl, können wir durchaus was zählbares verbuchen."

FuPa: 3:1