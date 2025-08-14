Oberliga-Experten-Tipp mit Dennis Simic (SC Verl II)

Über den 2. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Dennis Simic, Kapitän des SC Verl II, gesprochen.

Simic: "Starke Wattenscheider setzen sich auswärts knapp und mit etwas Glück durch."

Simic: "Lippstadt lässt im eigenen Stadion nichts anbrennen und geht als verdienter Sieger vom Platz."

Simic: 3:1

FuPa: 3:1

ASC 09 Dortmund - Türkspor Dortmund

Simic: "Der ASC siegt vor heimischer Kulisse souverän im Derby."

Simic: 2:0

FuPa: 2:1

SV Schermbeck - RW Ahlen

Simic: "Schermbeck ist zuhause schwierig zu bespielen. Ahlen hat was wieder gut zu machen.

Ein hart umkämpftes und intensives Unentschieden."

Simic: 1:1

FuPa: 2:1

Victoria Clarholz - SpVgg Vreden

Simic: "Ich schätze Clarholz dieses Jahr deutlich stärker als vergangene Saison ein. Vreden fährt mit leeren Taschen nach Hause."

Simic: 2:0

FuPa: 1:1

Westfalia Rhynern - 1. FC Gievenbeck

Simic: "Rhynern wird auch dieses Jahr wieder oben mitspielen. Gegen ein gutes Gievenbeck reicht es zuhause knapp für drei Punkte."

Simic: 2:1

FuPa: 3:2

FC Eintracht Rheine - TSG Sprockhövel

Simic: "Knapper Heimdreier nach umkämpften 90 Minuten für Rheine."

Simic: 2:1

FuPa: 1:0

DSC Arminia Bielefeld II - TuS Hiltrup

Simic: "Für mich eine Wundertüte. Hiltrup ist sehr zweikampfstark und funktioniert als Einheit gut. Setzen immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne und stehen dahinter kompakt. Sie werden es Bielefeld schwer machen. Ich denke, Bielefeld wird sich aber dank der Profiunterstützung knapp durchsetzen."

Simic: 1:0

FuPa: 4:1

SpVgg Erkenschwick - SG Finnentrop/Bamenohl

Simic: "Gerechtes Unentschieden nach ebenfalls hart umkämpften 90 Minuten."

Simic: 2:2

FuPa: 2:1