 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit David Schmidt (SV Westfalia Rhynern)

FuPa Westfalen präsentiert in der Rückrunde wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 26. Spieltag tippte Ennepetals Kapitän Robin Gallus starke sechs der acht möglichen Tendenzen richtig. Fünfmal lag FuPa Westfalen korrekt.

Über den 27. Spieltag hat FuPa Westfalen mit David Schmidt, Trainer des SV Westfalia Rhynern, gesprochen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00live

TSG Sprockhövel - TSV Victoria Clarholz

Schmidt: "In Sprockhövel ist es immer schwierig etwas mitzunehmen, die TSG ist aber überhaupt nicht gut in die Rückserie gestartet. Clarholz dagegen wirkt sehr stabil und punktet regelmäßig, was sich auch an diesem Wochenende fortsetzen wird."

Schmidt: 1:2
FuPa: 2:2

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
14:30live

TuS Hiltrup - SV Lippstadt 08

Schmidt: "Das wird ein sehr schweres Auswärtsspiel für den SV Lippstadt. Lippstadt wird sich trotzdem aufgrund ihrer Individuellen Qualität am Ende durchsetzen."

Schmidt: 1:3
FuPa: 1:2

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
16:00

SC Verl II - SpVgg Erkenschwick

Schmidt: "Verl gehört spielerisch für mich zu den stärksten Mannschaften und braucht dringend noch ein paar Punkte. Erkenschwick wird sich durch sein körperbetontes Spiel am Ende knapp durchsetzen."

Schmidt: 1:2
FuPa: 2:1

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live

DSC Arminia Bielefeld II - ASC 09 Dortmund

Schmidt: "Ein schwieriges Auswärtsspiel für den ASC, da kann man nur in die Glaskugel schauen. Wenn Bielefeld sich wieder fängt und ansatzweise das zeigt, was sie auch in der Hinserie auf den Platz gebracht haben, könnte das eine sehr enge Partie werden, so dass mein Tipp ein Remis ist."

Schmidt: 2:2
FuPa: 1:3

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00

FC Eintracht Rheine - SV Schermbeck

Schmidt: "Rheine nutzt seine Heimstärke in einer eng umkämpften Partie und setzt sich am Ende durch."

Schmidt: 3:1
FuPa: 1:1

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:30

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal

Schmidt: "Abstiegskampf pur, wahrscheinlich die letzte Chance für Ennepetal den Anschluss zu halten. Ich tippe auf eine Punkteteilung."

Schmidt: 2:2
FuPa: 3:2

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00

Türkspor Dortmund - SpVgg Vreden

Schmidt: "Vreden hat sich wieder gefangen und ordentlich gepunktet. Die letzte Niederlage hinterlässt aber keine Spuren bei Türkspor, sie setzen sich auf ihrem heimischen Kunstrasen durch und gewinnen das Spiel."

Schmidt: 3:1
FuPa: 2:1

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live

RW Ahlen - SG Wattenscheid 09

Schmidt: "Ahlen hat zwar am Mittwoch gewonnen, mit Wattenscheid kommt aber ein anderes Kaliber mit unglaublich viel Qualität. Für Punkte wird es in dem Spiel für Ahlen nicht reichen."

Schmidt: 1:4
FuPa: 1:2

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
14:30

1. FC Gievenbeck - SC Preußen Münster II

Schmidt: "Ein Spiel auf Augenhöhe, beide sind spielerisch sehr stark. Gievenbeck ist zuhause sehr gut und sie haben gegen die Topteams bisher immer eine sehr gute Leistung abgerufen. Ich persönlich glaube, dass sie sich dieses mal belohnen und das Derby für sich entscheiden werden."

Schmidt: 2:1
FuPa: 2:2