Oberliga-Experten-Tipp mit David Schmidt (SV Westfalia Rhynern)

Am 26. Spieltag tippte Ennepetals Kapitän Robin Gallus starke sechs der acht möglichen Tendenzen richtig. Fünfmal lag FuPa Westfalen korrekt.
Über den 27. Spieltag hat FuPa Westfalen mit David Schmidt, Trainer des SV Westfalia Rhynern, gesprochen.
TSG Sprockhövel - TSV Victoria Clarholz
Schmidt: "In Sprockhövel ist es immer schwierig etwas mitzunehmen, die TSG ist aber überhaupt nicht gut in die Rückserie gestartet. Clarholz dagegen wirkt sehr stabil und punktet regelmäßig, was sich auch an diesem Wochenende fortsetzen wird."
Schmidt: 1:2
FuPa: 2:2
TuS Hiltrup - SV Lippstadt 08
Schmidt: "Das wird ein sehr schweres Auswärtsspiel für den SV Lippstadt. Lippstadt wird sich trotzdem aufgrund ihrer Individuellen Qualität am Ende durchsetzen."
Schmidt: 1:3
FuPa: 1:2
SC Verl II - SpVgg Erkenschwick
Schmidt: "Verl gehört spielerisch für mich zu den stärksten Mannschaften und braucht dringend noch ein paar Punkte. Erkenschwick wird sich durch sein körperbetontes Spiel am Ende knapp durchsetzen."
Schmidt: 1:2
FuPa: 2:1
DSC Arminia Bielefeld II - ASC 09 Dortmund
Schmidt: "Ein schwieriges Auswärtsspiel für den ASC, da kann man nur in die Glaskugel schauen. Wenn Bielefeld sich wieder fängt und ansatzweise das zeigt, was sie auch in der Hinserie auf den Platz gebracht haben, könnte das eine sehr enge Partie werden, so dass mein Tipp ein Remis ist."
Schmidt: 2:2
FuPa: 1:3
FC Eintracht Rheine - SV Schermbeck
Schmidt: "Rheine nutzt seine Heimstärke in einer eng umkämpften Partie und setzt sich am Ende durch."
Schmidt: 3:1
FuPa: 1:1
SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal
Schmidt: "Abstiegskampf pur, wahrscheinlich die letzte Chance für Ennepetal den Anschluss zu halten. Ich tippe auf eine Punkteteilung."
Schmidt: 2:2
FuPa: 3:2
Türkspor Dortmund - SpVgg Vreden
Schmidt: "Vreden hat sich wieder gefangen und ordentlich gepunktet. Die letzte Niederlage hinterlässt aber keine Spuren bei Türkspor, sie setzen sich auf ihrem heimischen Kunstrasen durch und gewinnen das Spiel."
Schmidt: 3:1
FuPa: 2:1
RW Ahlen - SG Wattenscheid 09
Schmidt: "Ahlen hat zwar am Mittwoch gewonnen, mit Wattenscheid kommt aber ein anderes Kaliber mit unglaublich viel Qualität. Für Punkte wird es in dem Spiel für Ahlen nicht reichen."
Schmidt: 1:4
FuPa: 1:2
1. FC Gievenbeck - SC Preußen Münster II
Schmidt: "Ein Spiel auf Augenhöhe, beide sind spielerisch sehr stark. Gievenbeck ist zuhause sehr gut und sie haben gegen die Topteams bisher immer eine sehr gute Leistung abgerufen. Ich persönlich glaube, dass sie sich dieses mal belohnen und das Derby für sich entscheiden werden."
Schmidt: 2:1
FuPa: 2:2