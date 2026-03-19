Oberliga-Experten-Tipp mit David Schmidt (SV Westfalia Rhynern)

Am 26. Spieltag tippte Ennepetals Kapitän Robin Gallus starke sechs der acht möglichen Tendenzen richtig. Fünfmal lag FuPa Westfalen korrekt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel Victoria Clarholz Victoria Clarholz 15:00 live PUSH

TSG Sprockhövel - TSV Victoria Clarholz Schmidt: "In Sprockhövel ist es immer schwierig etwas mitzunehmen, die TSG ist aber überhaupt nicht gut in die Rückserie gestartet. Clarholz dagegen wirkt sehr stabil und punktet regelmäßig, was sich auch an diesem Wochenende fortsetzen wird."

Schmidt: 1:2

FuPa: 2:2

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr TuS Hiltrup TuS Hiltrup SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 14:30 live PUSH

TuS Hiltrup - SV Lippstadt 08 Schmidt: "Das wird ein sehr schweres Auswärtsspiel für den SV Lippstadt. Lippstadt wird sich trotzdem aufgrund ihrer Individuellen Qualität am Ende durchsetzen." Schmidt: 1:3

FuPa: 1:2

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr SC Verl SC Verl II SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 16:00 PUSH

SC Verl II - SpVgg Erkenschwick Schmidt: "Verl gehört spielerisch für mich zu den stärksten Mannschaften und braucht dringend noch ein paar Punkte. Erkenschwick wird sich durch sein körperbetontes Spiel am Ende knapp durchsetzen." Schmidt: 1:2

FuPa: 2:1

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld II ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 15:00 live PUSH

DSC Arminia Bielefeld II - ASC 09 Dortmund Schmidt: "Ein schwieriges Auswärtsspiel für den ASC, da kann man nur in die Glaskugel schauen. Wenn Bielefeld sich wieder fängt und ansatzweise das zeigt, was sie auch in der Hinserie auf den Platz gebracht haben, könnte das eine sehr enge Partie werden, so dass mein Tipp ein Remis ist." Schmidt: 2:2

FuPa: 1:3

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Eintracht Rheine Eintracht Rheine SV Schermbeck SV Schermbeck 15:00 PUSH

FC Eintracht Rheine - SV Schermbeck Schmidt: "Rheine nutzt seine Heimstärke in einer eng umkämpften Partie und setzt sich am Ende durch." Schmidt: 3:1

FuPa: 1:1

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal Schmidt: "Abstiegskampf pur, wahrscheinlich die letzte Chance für Ennepetal den Anschluss zu halten. Ich tippe auf eine Punkteteilung." Schmidt: 2:2

FuPa: 3:2

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund SpVgg Vreden SpVgg Vreden 15:00 PUSH

Türkspor Dortmund - SpVgg Vreden Schmidt: "Vreden hat sich wieder gefangen und ordentlich gepunktet. Die letzte Niederlage hinterlässt aber keine Spuren bei Türkspor, sie setzen sich auf ihrem heimischen Kunstrasen durch und gewinnen das Spiel." Schmidt: 3:1

FuPa: 2:1

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen RW Ahlen SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 15:00 live PUSH

RW Ahlen - SG Wattenscheid 09 Schmidt: "Ahlen hat zwar am Mittwoch gewonnen, mit Wattenscheid kommt aber ein anderes Kaliber mit unglaublich viel Qualität. Für Punkte wird es in dem Spiel für Ahlen nicht reichen." Schmidt: 1:4

FuPa: 1:2