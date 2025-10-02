Oberliga-Experten-Tipp mit Christopher Hennes (SG Finnentrop/Bamenohl)

Am 8. Spieltag hatte Rhynerns Kapitän Michael Wiese mit vier richtigen Tendenzen die Nase gegenüber FuPa Westfalen vorn. FuPa lag nur zweimal richtig, aber sah den 4:1-Heimsieg der SG Wattenscheid 09 exakt voraus.
Über den 9. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Christopher Hennes, Co-Kapitän bei der SG Finnentrop/Bamenohl, gesprochen.
DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg Erkenschwick
Hennes: "Bielefeld spielt eine solide Runde, erholt sich nach der ersten Saisonniederlage und schlägt unangenehme Schwicker."
Hennes: 2:1
FuPa: 3:1
1. FC Gievenbeck - SG Wattenscheid 09
Hennes: "Wattenscheid hat eine brutale Qualität im kompletten Kader. Diese wird sich auch im schweren Auswärtsspiel in Gievenbeck durchsetzen."
Hennes: 1:3
FuPa: 1:1
TSG Sprockhövel - SC Preußen Münster II
Hennes: "In einem ausgeglichenen Spiel setzt sich die Zweitvertretung der Preußen durch die Kaltschnäuzigkeit von Marvin Schulz knapp durch."
Hennes: 1:2
FuPa: 1:1
Rot Weiss Ahlen - SpVgg Vreden
Hennes: "Ahlen kriegt ihre sehr starke Offensive noch nicht komplett ins Rollen und trennt sich von Vreden unentschieden."
Hennes: 2:2
FuPa: 3:2
Türkspor Dortmund - TuS Ennepetal
Hennes: "Spielstarke Dortmunder treffen auf tiefstehende Ennepetaler. Am Ende setzt sich die Erfahrung der Dortmunder knapp durch."
Hennes: 2:1
FuPa: 3:1
Westfalia Rhynern - SV Schermbeck
Hennes: "Rhynern bleibt oben dran und gewinnt das schwere Heimspiel gegen Schermbeck."
Hennes: 2:1
FuPa: 2:0
FC Eintracht Rheine - ASC 09 Dortmund
Hennes: "ASC Dortmund bleibt ungeschlagen und gewinnt knapp in Rheine."
Hennes: 1:2
FuPa: 2:4
SC Verl II - SV Lippstadt 08
Hennes: "Lippstadt spielt sehr erwachsen und bleibt Tabellenführer."
Hennes: 0:2
FuPa: 0:1
TuS Hiltrup - TSV Victoria Clarholz
Hennes: "Der Aufsteiger holt gegen eine starke Mannschaft aus Clarholz den nächsten Punkt."
Hennes: 1:1
FuPa: 2:1