Oberliga-Experten-Tipp mit Christopher Hennes (SG Finnentrop/Bamenohl)

Über den 9. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Christopher Hennes, Co-Kapitän bei der SG Finnentrop/Bamenohl, gesprochen.

Am 8. Spieltag hatte Rhynerns Kapitän Michael Wiese mit vier richtigen Tendenzen die Nase gegenüber FuPa Westfalen vorn. FuPa lag nur zweimal richtig, aber sah den 4:1-Heimsieg der SG Wattenscheid 09 exakt voraus.

Hennes: "Bielefeld spielt eine solide Runde, erholt sich nach der ersten Saisonniederlage und schlägt unangenehme Schwicker."

1. FC Gievenbeck - SG Wattenscheid 09

Hennes: "Wattenscheid hat eine brutale Qualität im kompletten Kader. Diese wird sich auch im schweren Auswärtsspiel in Gievenbeck durchsetzen."

Hennes: 1:3

FuPa: 1:1

TSG Sprockhövel - SC Preußen Münster II

Hennes: "In einem ausgeglichenen Spiel setzt sich die Zweitvertretung der Preußen durch die Kaltschnäuzigkeit von Marvin Schulz knapp durch."

Hennes: 1:2

FuPa: 1:1

Rot Weiss Ahlen - SpVgg Vreden

Hennes: "Ahlen kriegt ihre sehr starke Offensive noch nicht komplett ins Rollen und trennt sich von Vreden unentschieden."

Hennes: 2:2

FuPa: 3:2

Türkspor Dortmund - TuS Ennepetal

Hennes: "Spielstarke Dortmunder treffen auf tiefstehende Ennepetaler. Am Ende setzt sich die Erfahrung der Dortmunder knapp durch."

Hennes: 2:1

FuPa: 3:1

Westfalia Rhynern - SV Schermbeck

Hennes: "Rhynern bleibt oben dran und gewinnt das schwere Heimspiel gegen Schermbeck."

Hennes: 2:1

FuPa: 2:0

FC Eintracht Rheine - ASC 09 Dortmund

Hennes: "ASC Dortmund bleibt ungeschlagen und gewinnt knapp in Rheine."

Hennes: 1:2

FuPa: 2:4

SC Verl II - SV Lippstadt 08

Hennes: "Lippstadt spielt sehr erwachsen und bleibt Tabellenführer."

Hennes: 0:2

FuPa: 0:1

TuS Hiltrup - TSV Victoria Clarholz

Hennes: "Der Aufsteiger holt gegen eine starke Mannschaft aus Clarholz den nächsten Punkt."

Hennes: 1:1

FuPa: 2:1