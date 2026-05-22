 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Christian Lichte (TSV Victoria Clarholz)

FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 36. Spieltag sah die FuPa-Redaktion vier Tendenzen korrekt voraus. Andrius Balaika, Coach der TSG Sprockhövel, lag nur beim Ahlener Auswärtssieg in Verl richtig.

Über den 37. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Christian Lichte, Coach des TSV Victoria Clarholz, gesprochen.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live

TuS Hiltrup - TSG Sprockhövel

Lichte: "Beide Teams wirken zuletzt recht ausgeglichen. Hiltrup kämpferisch stark zuhause, Sprockhövel offensiv etwas gefährlicher. Am Ende werden die Punkte geteilt."

Lichte: 2:2
FuPa: 1:0

Mo., 25.05.2026, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
16:00

SC Verl II - 1. FC Gievenbeck

Lichte: "Gievenbeck wirkt aktuell stabiler und effizienter. Verl II spielt mutig, lässt hinten aber Räume."

Lichte: 1:2
FuPa: 1:1

Mo., 25.05.2026, 18:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
18:00

DSC Arminia Bielefeld II - RW Ahlen

Lichte: "Beide Mannschaften sind gut in Form. Ich glaube, die Erfahrung der Gäste setzt sich durch."

Lichte: 1:2
FuPa: 2:2

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00

FC Eintracht Rheine - Türkspor Dortmund

Lichte: "Türkspor gewinnt und macht damit den letzten Spieltag spannend."

Lichte: 1:2
FuPa 3:2

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00

SV Westfalia Rhynern - SG Finnentrop/Bamenohl

Lichte: "Rhynern spielt um die Spitze mit und ist zuhause extrem stark."

Lichte: 2:0
FuPa: 4:1

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00

SV Schermbeck - TuS Ennepetal

Lichte: "Schermbeck zeigt zuletzt mehr Stabilität und tritt insgesamt mutiger auf. Ennepetal ist offensiv gefährlich, aber Schermbeck kann zuhause mit Einsatz und Tempo dagegenhalten."

Lichte: 1:1
FuPa: 1:2

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00

ASC 09 Dortmund - SpVgg Vreden

Lichte: "ASC gehört zu den stärksten Teams der Liga und spielt zuhause meist dominant. Vreden hält mit, wird defensiv aber Probleme bekommen."

Lichte: 2:1
FuPa: 5:1

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live

SpVgg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09

Lichte: "Wattenscheid ist insgesamt reifer und defensiv stabil."

Lichte: 0:2
FuPa: 1:3

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00

SV Lippstadt 08 - SC Preußen Münster II

Lichte: "Zwei spielstarke Mannschaften mit viel Offensivqualität. Könnte ein richtig unterhaltsames Topspiel werden."

Lichte: 2:2
FuPa: 2:3