Oberliga-Experten-Tipp mit Christian Lichte (TSV Victoria Clarholz)

Am 36. Spieltag sah die FuPa-Redaktion vier Tendenzen korrekt voraus. Andrius Balaika, Coach der TSG Sprockhövel, lag nur beim Ahlener Auswärtssieg in Verl richtig.

Über den 37. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Christian Lichte, Coach des TSV Victoria Clarholz, gesprochen.