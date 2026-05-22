Oberliga-Experten-Tipp mit Christian Lichte (TSV Victoria Clarholz)

Am 36. Spieltag sah die FuPa-Redaktion vier Tendenzen korrekt voraus. Andrius Balaika, Coach der TSG Sprockhövel, lag nur beim Ahlener Auswärtssieg in Verl richtig.
Über den 37. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Christian Lichte, Coach des TSV Victoria Clarholz, gesprochen.
TuS Hiltrup - TSG Sprockhövel
Lichte: "Beide Teams wirken zuletzt recht ausgeglichen. Hiltrup kämpferisch stark zuhause, Sprockhövel offensiv etwas gefährlicher. Am Ende werden die Punkte geteilt."
Lichte: 2:2
FuPa: 1:0
SC Verl II - 1. FC Gievenbeck
Lichte: "Gievenbeck wirkt aktuell stabiler und effizienter. Verl II spielt mutig, lässt hinten aber Räume."
Lichte: 1:2
FuPa: 1:1
DSC Arminia Bielefeld II - RW Ahlen
Lichte: "Beide Mannschaften sind gut in Form. Ich glaube, die Erfahrung der Gäste setzt sich durch."
Lichte: 1:2
FuPa: 2:2
FC Eintracht Rheine - Türkspor Dortmund
Lichte: "Türkspor gewinnt und macht damit den letzten Spieltag spannend."
Lichte: 1:2
FuPa 3:2
SV Westfalia Rhynern - SG Finnentrop/Bamenohl
Lichte: "Rhynern spielt um die Spitze mit und ist zuhause extrem stark."
Lichte: 2:0
FuPa: 4:1
SV Schermbeck - TuS Ennepetal
Lichte: "Schermbeck zeigt zuletzt mehr Stabilität und tritt insgesamt mutiger auf. Ennepetal ist offensiv gefährlich, aber Schermbeck kann zuhause mit Einsatz und Tempo dagegenhalten."
Lichte: 1:1
FuPa: 1:2
ASC 09 Dortmund - SpVgg Vreden
Lichte: "ASC gehört zu den stärksten Teams der Liga und spielt zuhause meist dominant. Vreden hält mit, wird defensiv aber Probleme bekommen."
Lichte: 2:1
FuPa: 5:1
SpVgg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09
Lichte: "Wattenscheid ist insgesamt reifer und defensiv stabil."
Lichte: 0:2
FuPa: 1:3
SV Lippstadt 08 - SC Preußen Münster II
Lichte: "Zwei spielstarke Mannschaften mit viel Offensivqualität. Könnte ein richtig unterhaltsames Topspiel werden."
Lichte: 2:2
FuPa: 2:3