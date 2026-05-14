Oberliga-Experten-Tipp mit Andrius Balaika (TSG Sprockhövel)

Erneut bescheidene Leistungen am 35. Spieltag! Lippstadts Trainer Felix Bechtold und die FuPa-Redaktion tippten jeweils nur drei Tendenzen richtig. Bechtold prophezeite immerhin den 2:0-Heimsieg des ASC 09 Dortmund gegen den SC Preußen Münster II.

Über den 36. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Andrius Balaika, Coach der TSG Sprockhövel, gesprochen.