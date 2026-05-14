Oberliga-Experten-Tipp mit Andrius Balaika (TSG Sprockhövel)

Erneut bescheidene Leistungen am 35. Spieltag! Lippstadts Trainer Felix Bechtold und die FuPa-Redaktion tippten jeweils nur drei Tendenzen richtig. Bechtold prophezeite immerhin den 2:0-Heimsieg des ASC 09 Dortmund gegen den SC Preußen Münster II.
Über den 36. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Andrius Balaika, Coach der TSG Sprockhövel, gesprochen.
SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund
Balaika: "Nach den letzten Ereignissen wird es für Wattenscheid schwer, befreit aufzuspielen. Daher glaube ich an ein Remis im Topspiel."
Balaika: 2:2
FuPa: 2:3
1. FC Gievenbeck - TuS Hiltrup
Balaika: "Hiltrup gelingt im Derby ein Befreiungsschlag."
Balaika: 1:2
FuPa: 3:1
Victoria Clarholz - SV Lippstadt 08
Balaika: "Clarholz wird seine Heimstärke erneut unter Beweis stellen.
Balaika: 2:1
FuPa: 1:1
SC Preußen Münster II - SpVgg Erkenschwick
Balaika: "Bei beiden Mannschaften geht es um kaum noch etwas, trotzdem wird Münster die Nase vorne haben."
Balaika: 2:0
FuPa: 2:1
SpVgg Vreden - SV Schermbeck
Vreden-Schermbeck 3-1
Balaika: "Ein extrem wichtiges Spiel für beide. Aber Vreden ist zuhause sehr unangenehm zu bespielen und wird sich die drei Punkte sichern."
Balaika: 3:1
FuPa: 2:2
Türkspor Dortmund - DSC Arminia Bielefeld II
Balaika: "Türkspor wird alles in die Waagschale werfen und so wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren."
Balaika: 2:1
FuPa: 2:3
TuS Ennepetal - Westfalia Rhynern
Balaika: "Nach der unfassbaren Aufholjagd nimmt Ennepetal auch gegen den Spitzenreiter etwas Zählbares mit."
Balaika: 0:0
FuPa: 1:4
SG Finnentrop/Bamenohl - FC Eintracht Rheine
Balaika: "Bei Finnentrop/Bamenohl geht es um alles, aber Rheine braucht auch noch Punkte."
Balaika: 1:1
FuPa: 2:1
SC Verl II - RW Ahlen
Balaika: "Die unberechenbaren Ahlener werden am Sonntag auf der Höhe sein."
Balaika: 0:2
FuPa: 3:2