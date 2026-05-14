 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Andrius Balaika (TSG Sprockhövel)

FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Erneut bescheidene Leistungen am 35. Spieltag! Lippstadts Trainer Felix Bechtold und die FuPa-Redaktion tippten jeweils nur drei Tendenzen richtig. Bechtold prophezeite immerhin den 2:0-Heimsieg des ASC 09 Dortmund gegen den SC Preußen Münster II.

Über den 36. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Andrius Balaika, Coach der TSG Sprockhövel, gesprochen.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
13:00live

SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund

Balaika: "Nach den letzten Ereignissen wird es für Wattenscheid schwer, befreit aufzuspielen. Daher glaube ich an ein Remis im Topspiel."

Balaika: 2:2
FuPa: 2:3

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
14:30live

1. FC Gievenbeck - TuS Hiltrup

Balaika: "Hiltrup gelingt im Derby ein Befreiungsschlag."

Balaika: 1:2
FuPa: 3:1

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00

Victoria Clarholz - SV Lippstadt 08

Balaika: "Clarholz wird seine Heimstärke erneut unter Beweis stellen.

Balaika: 2:1
FuPa: 1:1

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00

SC Preußen Münster II - SpVgg Erkenschwick

Balaika: "Bei beiden Mannschaften geht es um kaum noch etwas, trotzdem wird Münster die Nase vorne haben."

Balaika: 2:0
FuPa: 2:1

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00

SpVgg Vreden - SV Schermbeck

Vreden-Schermbeck 3-1

Balaika: "Ein extrem wichtiges Spiel für beide. Aber Vreden ist zuhause sehr unangenehm zu bespielen und wird sich die drei Punkte sichern."

Balaika: 3:1
FuPa: 2:2

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:00

Türkspor Dortmund - DSC Arminia Bielefeld II

Balaika: "Türkspor wird alles in die Waagschale werfen und so wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren."

Balaika: 2:1
FuPa: 2:3

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:30

TuS Ennepetal - Westfalia Rhynern

Balaika: "Nach der unfassbaren Aufholjagd nimmt Ennepetal auch gegen den Spitzenreiter etwas Zählbares mit."

Balaika: 0:0
FuPa: 1:4

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:30

SG Finnentrop/Bamenohl - FC Eintracht Rheine

Balaika: "Bei Finnentrop/Bamenohl geht es um alles, aber Rheine braucht auch noch Punkte."

Balaika: 1:1
FuPa: 2:1

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
16:00

SC Verl II - RW Ahlen

Balaika: "Die unberechenbaren Ahlener werden am Sonntag auf der Höhe sein."

Balaika: 0:2
FuPa: 3:2