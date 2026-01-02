Oberliga: ETSV Hamburg schlägt beim FC St. Pauli zu

Der ETSV Hamburg hat sich erneut verstärkt: Aus der U23 des FC St. Pauli kommt Mittelfeldspieler Luis Enzo Jahraus, der auch beim Hamburger SV ausgebildet wurde. Der flexible 20-Jährige bringt Regionalliga-Erfahrung und Torgefahr mit.

Jahraus hat laut Transfermarkt einen Marktwert in Höhe von 75.000 Euro und auf dem linken Flügel zumeist im Einsatz. Als Oberliga-Tabellenführer muss der ETSV zur Winterpause auch schon auf einen möglichen Regionalliga-Aufstieg blicken, weshalb die Verpflichtung des Außenspielers umso mehr Sinn ergibt. Schließlich hat der Angreifer bereits 35 Einsätze in der Regionalliga Nord auf dem Konto, aber auch auf Jugend-Bundesliga-Niveau seine Torgefahr mehrfach unter Beweis gestellt (55 Spiele, 22 Tore, 18 Vorlagen). In der Hinrunde lief er neunmal für St. Pauli auf.

Der ETSV Hamburg hat den Zugang in den Vereinsmedien vorgestellt. Manager Jasmin Huremovic erklärt: „Wir freuen uns über die Entscheidung und dass es uns gelungen ist, einen weiteren jungen Spieler für unser Projekt zu gewinnen. Mit seiner Ausbildung und der Tatsache, dass Luis ein Allrounder ist und somit einige Positionen spielen kann, sind wir wieder ein Stück variabler geworden. Herzlich willkommen im Team der „Eise“ und im Team am Mittleren Landweg, Luis.“

„Der Wechsel zum ETSV fühlt sich genau richtig an. Der Verein bietet mir ein Umfeld, in dem ich die nächsten Schritte gehen kann. Ich bin überzeugt von den Werten und dem klaren Ziel, aufzusteigen. Die Gespräche waren sehr vertraut, und ich freue mich auf die kommende gemeinsame Zeit", ergänzt Jahraus.

