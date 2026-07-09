Oberliga-Erfahrung: Johannes Günther wechselt zur SG Taucha 99

Johannes Günther (links) läuft künftig für die SG Taucha 99 auf. – Foto: Sebastian Bloch

Die SG Taucha 99 bastelt weiter am Gesicht der Mannschaft für die neue Spielzeit in der Sachsenliga und kann einen hochinteressanten Neuzugang präsentieren. Mit Johannes Günther wechselt ein Akteur an die Krietschke, der trotz seines besten Fußballeralters bereits reichlich höherklassige Erfahrung im Gepäck hat. Der 26-Jährige sucht ab dem Sommer eine neue sportliche Herausforderung und will mit den ambitionierten Tauchaern den nächsten Schritt gehen.

Ein Allrounder für die Außenbahn

Günther ist auf den Flügeln extrem flexibel einsetzbar – er kann sowohl als defensiver Außenverteidiger agieren als auch die offensive Außenbahn beackern. Seine fußballerische Visitenkarte lässt dabei aufhorchen: In den vergangenen Jahren war er für die SG Union Sandersdorf in der Oberliga sowie für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in der Verbandsliga am Ball. In diesen anspruchsvollen Ligen sammelte der Allrounder wertvolle Routine und Spielpraxis, von der man in Taucha künftig massiv profitieren möchte.

Ehrgeizige Ziele auf und neben dem Platz

Neben dem Fußballplatz treibt der Neuzugang seine berufliche Laufbahn voran und absolviert aktuell ein Lehramtsstudium in den Fächern Sport und Geschichte. Diese Kombination aus geistiger Frische und sportlichem Fokus passt hervorragend zum Profil der SG.