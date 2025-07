Oberliga-Erfahrung für Union Verden

Denn mit Max Friesen kommt ein Spieler, der schon in der Oberliga sein Können unter Beweis stellen konnte. Der 24-Jährige wurde bei Fortuna Rotenburg ausgebildet, ehe er den Schritt zum JFV A/O/H ging, mit denen er bis in der U17-Regionalliga aktiv war. Auch in der U19 spielte der Außenspieler hochklassig beim SC Borgfeld in der A-Junioren-Regionalliga.

Im Herrenbereich war der 24-Jährige bisher nur für den Rotenburger SV aktiv. Bei den Kreisstädtern kam er zwölf Mal in der Kreisliga-Reserve zum Einsatz, 13 Mal in der Landesliga (drei Tore) und zudem acht Mal in der Oberliga. Reichlich Erfahrung also, die der Neuzugang des FC Union Verden mitbringt.