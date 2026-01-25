Oberliga-Erfahrung für Stern 1900

Ali Iraqui soll das Team von Neu-Trainer Yanik Schottelius verstärken. Der 22-Jährige bringt die Erfahrung aus 88 Pflichtspielen mit, in denen er zwölf Tore erzielt und einen Treffer vorbereitet. Zuletzt spielt der Mittelfeldspieler für Liga-Konkurrent TSV Rudow. Ausgebildet wird Iraqui bei Tennis Borussia Berlin und Tasmania Berlin.

Nach mehreren Abgängen (vier Spieler wechseln zu Delay Sports) vermeldet der Neunte der Berlin-Liga einen Neuzugang für die Rückrunde. Stern 1900 verstärkt sich mit einem Mittelfeldspieler, der über Oberliga-Erfahrung verfügt – unter anderem bei Tasmania Berlin, Optik Rathenow und SC Staaken. Das bestätigt Stern-1900-Präsident Bernd Fiedler gegenüber FuPa Berlin.

Während der Hinrunde tauschen die Steglitzer den Trainer aus

Stern 1900 spielt eine bislang durchwachsene Saison. Im Herbst trennen sich die Verantwortlichen von Trainer Kai Brandt, Andy Thurau übernimmt das Team interimsweise. Aktuell belegen die Steglitzer einen enttäuschenden neunten Tabellenplatz.

Zwischen 2020 und 2022 spielt Stern 1900 in der Oberliga. In den vergangenen drei Spielzeiten erreicht der Klub jeweils einen einstelligen Tabellenplatz

