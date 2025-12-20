Oberliga-Erfahrung für Kreisligisten und Torjäger wechselt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FV Bellenberg steht in der Kreisliga A3 Donau/Iller aktuell auf dem fünfzehnten Rang. Im Abstiegskampf hat sich der Kreisligist nun in der Winterpause verstärkt. Von Bezirksligist SGM Senden-Ay wechselt Spielertrainer Stefan Reinert nach Bellenberg. Reinert spielte in der Saison 2008/09 bereit für die Spvgg Au in der Oberliga und sammelte weiterhin wertvolle Erfahrung in der Bezirks- und Landesliga. Nun verstärkt er den FV Bellenberg im Kampf um den Ligaverbleib.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spvgg Au/Iller

Die Spvgg Au/Iller aus der Kreisliga B3 Donau/Iller freut sich in der Winterpause über den Zugang von Angelo Martins de Sousa. Der 22-jährige Stürmer kommt vom SV Grimmelfingen aus der Kreisliga B4 Donau/Iller. Zuvor spielte er bereits bei Türkspor Neu-Ulm in der Bezirksliga. Beim FV Illertissen sammelte er wertvolle Erfahrung in der Junioren-Bayernliga.



FC Matzenbach

Bei Bezirksliga-Absteiger FC Matzenbach gibt es in der Winterpause einen Zugang. Danut-Gheorghita Esanu kommt vom SC Wiesenbach nach Matzenbach. Der 32-jährige Offensivmann erzielte in den Wiesenbach über 100 Tore in 94 Spielen. Die Torgefahr will er nun in Matzenbach unter Beweis stellen.



