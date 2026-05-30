Oberliga-Erfahrung für den Rheydter SV

Nach vier Jahren Zugehörigkeit in der höchsten Kreisliga verabschiedet sich der Rheydter SV kommende Saison Richtung Bezirksliga. Die Planungen am Kader laufen schon längst. Der „Spö“ hat nun drei Neuzugänge vorgestellt. Besonders einer davon liest sich vielversprechend.
Leonard Bajraktari, der aktuell noch für den 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein spielt, wechselt zum RSV. Bajraktari ist trotz seiner 24 Jahre bereits sehr erfahren, lief für Union Nettetal, Sportfreunde Baumberg, den TSV Meerbusch und Ratingen 04/19 in der Oberliga auf. Hinzu kommt ein Einsatz beim Wuppertaler SV in der Regionalliga West.
Warum er als Oberliga-Spieler in die Bezirksliga wechselt? Berufliche Gründe (Automobilverkäufer) lassen ein mehrmaliges Training in der Woche einfach nicht mehr zu. Da bot sich der „Spö“ an: „Da mein älterer Bruder (Valon, Anm. d. Red.) beim Rheydter SV spielt und ich auch viele Spieler hier kenne, lag es nahe, mich dem Verein auch anzuschließen“, nennt Bajraktari einen anderen triftigen Grund. „Die Gespräche mit Trainer Arian Gerguri und dem Sportlichen Leiter Markus Horsch verliefen positiv, so dass ich meinen Vertrag unterschrieben habe. Ich will mit dazu beitragen, dass der Spö als Aufsteiger die Klasse hält und ich auch meine Erfahrung aus der Oberliga an meine Mitspieler weitergeben kann“, erklärt der jüngste Neuzugang.
„Wir freuen uns natürlich, dass so ein Spieler sich für uns entschieden hat. Das hebt das Niveau noch einmal an“, sagte Markus Horsch. Mit der zusätzlichen Verpflichtung von Branimir Galic aus Nettetal sind die Rheydter in Bezug auf Erfahrung wesentlich besser aufgestellt. „Die Abstiege von Lürrip, Türkiyemspor, dem 1. FC und den knapp verhinderten Abstieg von Odenkirchen voriges Jahr sind uns eine Warnung genug. Wir wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und eine stabile Saison spielen“, sagt der sportliche Leiter weiter.
Zuvor wurden bereits Philip Welzer vom 1. FC Mönchengladbach und Erdem Eroglu, der von TuRa Brüggen zum RSV kommt, als Neuzugänge vorgestellt. Beide Spieler verfügen über Bezirks- respektive Landesliga-Erfahrung. Mit Toptorjäger Mats Schleszies (zu TuS Wickrath) steht hingegen auch bereits ein wichtiger Abgang fest.
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