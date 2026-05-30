Oberliga-Erfahrung für den Rheydter SV

„Wir freuen uns natürlich, dass so ein Spieler sich für uns entschieden hat. Das hebt das Niveau noch einmal an“, sagte Markus Horsch. Mit der zusätzlichen Verpflichtung von Branimir Galic aus Nettetal sind die Rheydter in Bezug auf Erfahrung wesentlich besser aufgestellt. „Die Abstiege von Lürrip, Türkiyemspor, dem 1. FC und den knapp verhinderten Abstieg von Odenkirchen voriges Jahr sind uns eine Warnung genug. Wir wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und eine stabile Saison spielen“, sagt der sportliche Leiter weiter.

Zuvor wurden bereits Philip Welzer vom 1. FC Mönchengladbach und Erdem Eroglu, der von TuRa Brüggen zum RSV kommt, als Neuzugänge vorgestellt. Beide Spieler verfügen über Bezirks- respektive Landesliga-Erfahrung. Mit Toptorjäger Mats Schleszies (zu TuS Wickrath) steht hingegen auch bereits ein wichtiger Abgang fest.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: