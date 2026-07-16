Oberliga-Erfahrung für den Brandenburgligisten SV Viktoria Potsdam

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der SV Viktoria Potsdam stellt die Weichen für die neue Spielzeit 2026/2027 in der Brandenburgliga. Mit dem 25-jährigen Mittelfeldspieler Marian Goldbach wechselt ein Akteur nach Potsdam, der eine Ausbildung beim FC Energie Cottbus genoss und zuletzt bei BW Wriezen spielte. Der Neuzugang soll ab sofort mit der Rückennummer 27 das Mittelfeld verstärken.

Die Vorfreude auf die anstehende Saison ist spürbar, wenn es um die Kaderplanungen des SV Viktoria Potsdam geht. Mit Marian Goldbach gewinnt der Verein einen engagierten Akteur für das Mittelfeld, der dem Spiel in der Brandenburgliga neue Stabilität verleihen soll. Seine Verpflichtung bringt spürbare Motivation in das Umfeld des Vereins, und die Zuweisung der Rückennummer 27 signalisiert die Bereitschaft des 25-Jährigen, sich ab sofort voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Ein Blick auf die bisherige Laufbahn des Mittelfeldspielers zeigt eine vielseitige Entwicklung. In der vergangenen Saison 2025/2026 stand Goldbach zunächst für den SC Waldgirmes in der Hessenliga auf dem Platz, wo er in 12 Spielen zum Einsatz kam (0 Tore, 0 Assists). Im selben Jahr zog es ihn zum BW Wriezen in die Landesklasse Nord, für den er in 14 Spielen 3 Tore erzielte (0 Assists). Bereits in der Spielzeit 2024/2025 war er eine feste Größe im Kader von Waldgirmes in der Hessenliga und steuerte in 27 Partien insgesamt 3 Torvorlagen bei, blieb jedoch ohne eigenen Torerfolg.

Erfahrungen im hessischen und brandenburgischen Fußball

Zuvor sammelte Goldbach wichtige Spielpraxis beim TSV Steinbach Haiger II. In der Saison 2023/2024 lief er für die zweite Mannschaft in der Verbandsliga Hessen Mitte auf, wobei er in 27 Spielen 3 Tore erzielte und 3 Assists gab. Seine intensivste Spielzeit erlebte er im Jahr davor: 2022/2023 bestritt er in der Hessenliga 36 Spiele für Steinbach II und traf dabei einmal (0 Assists).

Begonnen hatte seine Zeit dort in der Saison 2021/2022 in der Verbandsliga Hessen Mitte mit 14 Spielen, 4 Toren und einem Assist. Parallel dazu absolvierte er in derselben Saison 2021/2022 auch 7 Partien (1 Tor, 0 Assists) für Seelow in der NOFV-Oberliga Nord, für die er bereits in der Saison 2020/2021 in 8 Spielen (0 Tore, 0 Assists) auf dem Platz gestanden hatte.