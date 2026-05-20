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Oberliga-erfahrener Innenverteidiger kommt an den Eckener
Der Aufsteiger verstärkt seine Defensive mit einem Spieler, der die Liga kennt – Trainer Tore Wächter kennt den Neuzugang bereits aus gemeinsamen Zeiten.
Während die Feierlichkeiten rund um den Aufstieg noch laufen, arbeitet der TSB Flensburg bereits am Kader für die kommende Spielzeit in der Oberliga Schleswig-Holstein. Mit Leon Knittel vermeldet der Verein einen erfahrenen Neuzugang für die Innenverteidigung – und einen Spieler, der dem Club in den vergangenen Jahren als Gegner regelmäßig Probleme bereitete.
Der Defensivspieler wechselt vom Eckernförder SV an den Eckener und bringt reichlich Erfahrung auf Oberliga-Niveau mit. Beim TSB sehen die Verantwortlichen in Knittel eine wichtige Verstärkung für die Abwehrreihe. Besonders sein Spielaufbau, seine Übersicht und seine Gefahr bei Standardsituationen gelten als Stärken des Innenverteidigers.
Trainer Tore Wächter, der Knittel aus gemeinsamen Zeiten beim Eckernförder SV kennt, machte keinen Hehl aus seiner Freude über den Transfer. „Ich weiß um seine hohe Qualität und menschlich ist er einfach ein super Typ. Ich freue mich riesig, dass er sich für uns entschlossen hat“, sagte der Coach.
Fokus liegt zunächst noch auf dem ESV
Auch Knittel selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe, setzt aktuell aber noch den Schwerpunkt auf die laufende Saison mit dem ESV. „Ich freue mich auf die Chance, mit diesem Traditionsverein wieder in der Oberliga zu spielen. Aktuell gilt meine volle Konzentration aber noch dem ESV: Wir wollen die Relegationsspiele erfolgreich absolvieren und den Aufstieg feiern. Im Anschluss freue ich mich dann auf zwei ganz heiße Duelle in der kommenden Saison!“, erklärte der Innenverteidiger.
Der Wechsel deutet darauf hin, dass der TSB seine Kaderplanung nach dem Aufstieg frühzeitig und gezielt vorantreibt. Mit Knittel gewinnt der Club einen Spieler, der die Anforderungen der Oberliga kennt – und künftig nicht mehr gegen den TSB verteidigt, sondern für ihn.