Oberliga-erfahrener Innenverteidiger kommt an den Eckener

Der Defensivspieler wechselt vom Eckernförder SV an den Eckener und bringt reichlich Erfahrung auf Oberliga-Niveau mit. Beim TSB sehen die Verantwortlichen in Knittel eine wichtige Verstärkung für die Abwehrreihe. Besonders sein Spielaufbau, seine Übersicht und seine Gefahr bei Standardsituationen gelten als Stärken des Innenverteidigers.

Trainer Tore Wächter, der Knittel aus gemeinsamen Zeiten beim Eckernförder SV kennt, machte keinen Hehl aus seiner Freude über den Transfer. „Ich weiß um seine hohe Qualität und menschlich ist er einfach ein super Typ. Ich freue mich riesig, dass er sich für uns entschlossen hat“, sagte der Coach.