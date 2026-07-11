Oberliga-erfahrener Defensivspieler für BW 91

Mit Dustin Arnold wechselt ein 20-jähriger Defensivspieler vom VfB Germania Halberstadt an die Wipper und bringt – genau wie der erst vor vier Tagen vorgestellte neue Cheftrainer Marcus Dörfer – Oberliga-Erfahrung mit zu den Kurstädtern am Fuße des Kyffhäusers.
Arnold durchlief die Nachwuchsleistungszentren des FC Rot-Weiß Erfurt sowie der SG Dynamo Dresden, ehe er im vergangenen Jahr den Sprung in den Männerbereich zum Oberligisten VfB Germania Halberstadt schaffte. Nun kehrt der Defensivakteur in seine Heimat zurück und schließt sich dem SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen an.
BW-Trainer Marcus Dörfer freut sich über die Verstärkung und sieht im Neuzugang großes Potenzial: „Man sieht, dass Dustin eine gute fußballerische Ausbildung genossen hat und trotz seines jungen Alters schon eine Menge Erfahrung mitbringt. Er wird unseren Kader noch einmal verstärken und uns helfen, unsere Ziele zu erreichen.“
Mit der Verpflichtung Arnolds setzen die Kurstädter ihren personellen Umbruch konsequent fort. Der 20-Jährige soll die Defensive stabilisieren und mit seiner Ausbildung sowie den gesammelten Erfahrungen im Oberliga-Fußball zusätzliche Qualität in den Kader bringen.
Arnold ist bereits der vierte Neuzugang des SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen. Zuvor sicherten sich die Kyffhäuserstädter die Dienste der beiden entwicklungsfähigen Talente Elias Linus Nelde (SG SV Kali Roßleben) und Mattheo Börsch (FC Rot-Weiß Erfurt U19). Komplettiert wird das Quartett durch Torhüter Maximilian Linde, der von der LSG Blau-Weiß Großwechsungen kommt und reichlich Erfahrung aus der Landesklasse sowie der Kreisoberliga mitbringt. Erstmals in Aktion sehen können die Blau-Weiß-Anhänger ihre Neuzugänge am Samstag, 11. Juli, wenn Landesklasse-Aufsteiger SC Leinefelde 1912 zum ersten Testspiel der Sommervorbereitung im Stadion an der Wipper gastiert.