Oberliga-Endspurt: Ratingen legt vor, viel Bewegung im Keller?

Mit dem 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein endet neben der Hinrunde auch das sportliche Kalenderjahr. Tabellenführer Ratingen 04/19 eröffnet das Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, am Samstag folgenden gleich fünf Spiele. Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop tragen sonntags die einzige Partie aus.
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20
