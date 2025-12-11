Oberliga-Endspurt: Ratingen legt vor, viel Bewegung im Keller?

Mit dem 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein endet neben der Hinrunde auch das sportliche Kalenderjahr. Tabellenführer Ratingen 04/19 eröffnet das Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, am Samstag folgenden gleich fünf Spiele. Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop tragen sonntags die einzige Partie aus.

Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim

VfB Hilden - SC St. Tönis

TSV Meerbusch - ETB SW Essen

SV Sonsbeck - SV Biemenhorst

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck SV Biemenhorst Biemenhorst 14:00 live PUSH

Sportfreunde Baumberg - FC Büderich

Sa., 13.12.2025, 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg FC Büderich FC Büderich 14:30 PUSH

VfL Jüchen-Garzweiler

1. FC Kleve - VfB Homberg

SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck Holzheimer SG Holzheim 16:00 PUSH

Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20

