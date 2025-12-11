 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Ratingen eröffnet, Frintrop beendet den letzten Spieltag des Jahres.
Ratingen eröffnet, Frintrop beendet den letzten Spieltag des Jahres. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Oberliga-Endspurt: Ratingen legt vor, viel Bewegung im Keller?

Oberliga Niederrhein: Am Wochenende steigt mit dem Hinrundenfinale der letzte Spieltag des Jahres. Herbstmeister Ratingen 04/19 legt vor, im Tabellenkeller ist noch viel Bewegung möglich.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Mit dem 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein endet neben der Hinrunde auch das sportliche Kalenderjahr. Tabellenführer Ratingen 04/19 eröffnet das Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, am Samstag folgenden gleich fünf Spiele. Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop tragen sonntags die einzige Partie aus.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
19:30live

________________

Liveticker: VfB Hilden - SC St. Tönis

Morgen, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
19:30live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - ETB SW Essen

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
20:00

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - SV Biemenhorst

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
14:00live

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - FC Büderich

Sa., 13.12.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
14:30

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00live

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - VfB Homberg

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
16:00live

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
16:00

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 011.12.2025, 13:00 Uhr
André NückelAutor