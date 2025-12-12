Oberliga-Endspurt: Ein Treffer reicht Meerbusch und St. Tönis zum Sieg

Mit dem 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein endet neben der Hinrunde auch das sportliche Kalenderjahr. Tabellenführer Ratingen 04/19 eröffnet das Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, am Samstag folgenden gleich fünf Spiele. Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop tragen sonntags die einzige Partie aus.
Ratingen 04/19 – 1. FC Monheim 3:3
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Rinor Rexha (64. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Yannick Geisler (56. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Damian Apfeld
1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski (78. Emin Safikhanov), Mohamed El Mouhouti (75. Leonard Bajraktari), Louis Polakowicz, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (90. Kai Schneider), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tim Klefisch (22. Eigentor), 1:1 Mohamed El Mouhouti (25. Foulelfmeter), 2:1 Emre Demircan (31. Foulelfmeter), 2:2 Tom Hirsch (45.+2), 2:3 Tom Hirsch (53.), 3:3 Cem Sabanci (81.)
VfB 03 Hilden – SC St. Tönis 1911/20 0:1
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Roman Wakily, Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (76. Azad Sari), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse, Etienne Feese (76. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider
SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito (70. Eghosa Aaron Ogbeide), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (78. Gianluca Rizzo), Mario Knops (90. Kohei Nakano), Julian Andres Suaterna Florez (87. Edward Lomotey), Julio Torrens (73. Maksym Lufarenko), Jannis Nikolaou, Morten Heffungs - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (83.)
TSV Meerbusch – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens, David Alexandre Alves Oliveira, Leart Lahi, Yasin Bas (78. Harding Mac Stuell Beira), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha - Trainer: Marcel Winkens
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (39. Simon Gawryluk), Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (82. Justus Morten Becker), Youssef Kamboua, Marcello Romano (76. David Weinbender) - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Yasin Bas (7.)
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20
