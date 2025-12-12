Oberliga-Endspurt: Ein Treffer reicht Meerbusch und St. Tönis zum Sieg

Mit dem 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein endet neben der Hinrunde auch das sportliche Kalenderjahr. Tabellenführer Ratingen 04/19 eröffnet das Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, am Samstag folgenden gleich fünf Spiele. Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop tragen sonntags die einzige Partie aus.

Ratingen 04/19 und der 1. FC Monheim trennen sich spektakulär 3:3

Die Ratinger hätten am Freitagabend gerne vorgelegt, mussten am Ende aber mit einem 3:3 leben, nachdem sie zehn Minuten vor dem Ende sogar noch zurücklagen. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht Ratingen 04/19 – 1. FC Monheim 3:3

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Rinor Rexha (64. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Yannick Geisler (56. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Damian Apfeld

1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski (78. Emin Safikhanov), Mohamed El Mouhouti (75. Leonard Bajraktari), Louis Polakowicz, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (90. Kai Schneider), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Tim Klefisch (22. Eigentor), 1:1 Mohamed El Mouhouti (25. Foulelfmeter), 2:1 Emre Demircan (31. Foulelfmeter), 2:2 Tom Hirsch (45.+2), 2:3 Tom Hirsch (53.), 3:3 Cem Sabanci (81.) ________________ SC St. Tönis reicht ein Tor zum Sieg beim VfB 03 Hilden

Ein Tor reichte dem SC St. Tönis am Freitagabend aus, um nicht nur die Partie beim VfB 03 Hilden für sich zu entscheiden, sondern in der Hinrunden-Tabelle auch noch an den Gastgebern vorbeizuziehen. Den Treffer des Abends legten die Gäste erst recht spät vor. Als sicherlich schon viele der Zuschauer mit einer torlosen Partie gerechnet hatten, nahm Maximilian Pohlig Maß und sorgte mit einem absoluten Traumtor aus über 20 Metern für den Sieg der Schützlinge von Trainer Bekim Kastrati, deren Hinrunden-Schlussspurt mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen sich wahrlich sehen lassen kann. VfB 03 Hilden – SC St. Tönis 1911/20 0:1

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Roman Wakily, Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (76. Azad Sari), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse, Etienne Feese (76. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider

SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito (70. Eghosa Aaron Ogbeide), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (78. Gianluca Rizzo), Mario Knops (90. Kohei Nakano), Julian Andres Suaterna Florez (87. Edward Lomotey), Julio Torrens (73. Maksym Lufarenko), Jannis Nikolaou, Morten Heffungs - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (83.) ________________ TSV Meerbusch siegt durch frühen Ramm-Treffer 1:0 gegen den ETB SW Essen

Auch beim TSV Meerbusch fiel am Freitagabend nur ein Treffer gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen - er entschied hier die Partie zugunsten der Gastgeber. Sehr früh war es hier Yasin Bas, der schon in der siebten Minute den Treffer des Tages erzielte, der das Bild für den TSV deutlich freundlicher aussehen lässt. Damit rangieren die Meerbuscher zum Abschluss der Hinrunde auch zwei Punkte vor den Gästen. Das Ergebnis hatte auch in der hektischen Schlussphase Bestand, in der Meerbuschs Coach Marcel Winkens vom Schiedsrichter noch die Rote Karte sah. TSV Meerbusch – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens, David Alexandre Alves Oliveira, Leart Lahi, Yasin Bas (78. Harding Mac Stuell Beira), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha - Trainer: Marcel Winkens

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (39. Simon Gawryluk), Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (82. Justus Morten Becker), Youssef Kamboua, Marcello Romano (76. David Weinbender) - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Yasin Bas (7.) ________________ Liveticker: SV Sonsbeck - SV Biemenhorst

Morgen, 14:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck SV Biemenhorst Biemenhorst 14:00 live PUSH

________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - FC Büderich

Morgen, 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg FC Büderich FC Büderich 14:30 PUSH

________________ Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - VfB Homberg

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG

Morgen, 16:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck Holzheimer SG Holzheim 16:00 PUSH

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: