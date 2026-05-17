Oberliga: Eine Eins mit Sternchen für die Wormatia

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Wormatia-Spieler Niklas Meyer (links) und Omar Hashem Sayed gratulieren dem Vierfach-Torschützen Mert Özkaya zu seiner Gala-Vorstellung. Rechts im Bild: Moritz Gotthardt. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Schon einen Tag vor dem Spiel gab es beim VfR Wormatia Worms gute Nachrichten zu verkünden. Wie der Wormser Oberligist mitteilte, haben die Özkaya-Zwillinge Mert und Kaan ihren Vertrag verlängert und laufen auch in der kommenden Saison im Drachen-Trikot auf. Tags drauf hatten die Wormaten im Heimspiel gegen den FV Eppelborn „leichtes“ Spiel, gewannen 8:0 (3:0) und revanchierten sich damit für die 1:4-Pleite im Hinspiel. Dabei im Mittelpunkt: Viererpacker Mert Özkaya.

Nicht nur von seinem Zwillingsbruder Kaan erhielt Mert nach Spielschluss ein Lob. "So soll er weitermachen. Merts Scorer sprechen für sich." Vier Tore, dazu zwei Assists: Mert Özkaya verdiente sich mit seiner Leistung gegen Eppelborn fraglos eine Eins mit Sternchen. Das Spiel der Wormaten gegen die in der Tabelle weit abgeschlagenen Saarländer erinnerte an einen Sommerkick, in dem die fußballerisch klar besseren Wormser mit schönen Kombinationen, zahlreichen Abschlüssen und ohne wirkliche Gegenwehr agieren durften.

Dabei fehlte den Wormatia-Spielern nur anfangs das Zielwasser. Nico Jäger legte den Ball nach einem Abpraller nach einem Omar Hashem Sayed-Schuss am völlig freien Tor vorbei (4.). Nach einem Ballverlust von Gäste-Keeper Niklas Knichel hatte Mert Özkaya aus 16 Metern freie Schussbahn – und brachte den Ball nicht auf das Tor (22.). Und Angreifer Hashem Sayed schoss, alleine auf das Gästetor zulaufend, den Ball an Torwart und Tor vorbei (26.). Drei ganz dicke Chancen, kein Tor.

Eppelborn viel zu harmlos

Doch mit dem ersten Mert Özkaya-Treffer war der Bann gebrochen (27.). Es folgten ein strammer Schuss von Laurenz Graf ins lange Eck (33.) und nach Doppelpass mit Mert Özkaya, ein trockener Abschluss von Amir Moore (45+1.) – 3:0. Dass das Wormatia-Zentrum komplett umgestellt werden musste, weil Kapitän Tom Fladung (gesperrt) und Luca Baderschneider (Beruf) fehlten und weswegen Außenverteidiger Felipe Ralda interimsmäßig als Innenverteidiger spielte, fiel gar nicht ins Gewicht, weil der FV Eppelborn in der Offensive viel zu harmlos agierte. Zwar hatten die Gäste trotz klarer Unterlegenheit auch immer wieder gute Abschlusspositionen, konnten diese aber bis auf einen Pfostenkopfball durch Simon Jostock (63.) nie gefährlich auf das Tor von VfR-Torwart Tobias Edinger bringen.

Das gelang dafür den Wormaten, bei denen Interimstrainer Björn Weisenborn anschließend froh war, dass sein Team "das Spiel souverän zu Ende gespielt hat." Mit drei weiteren Mert Özkaya-Treffern (77., 86., 89.), einer schönen Einzelleistung von David Schehl (82.) und einem Abpraller von Noah Maier (79.) nach Mert Özkaya-Schuss, schraubten die Wormser das Ergebnis in die Höhe, sodass Gäste-Trainer Jan Berger anschließend schmunzelnd erklärte, dass er froh darüber sei, "dass der Schiedsrichter die Nachspielzeit hat sausen lassen."

Die Özkayas gibt es weiter nur im Doppelpack

Zuvor hatten sich die Wormaten in der Schlussviertelstunde in einen Rausch gespielt. Mit dem Ergebnis: jeder Schuss ein Treffer. "Wir haben nochmal versucht, Gas zu geben", erklärte Kaan Özkaya lapidar und sagte lachend: "Und ein 8:0 reicht, oder?"

Trotz der Gala-Vorstellung: Die Wormser stehen in der Tabelle nur auf Rang acht. Weit von ihren Ansprüchen entfernt. In der kommenden Saison wollen die Wormaten wieder die oberen Plätze der Tabelle angreifen. Mit den Özkayas, die den Weg der Wormatia trotz mehrerer Gespräche mit ihrem Ex-Verein TuS Mechtersheim, der den Amateurfußballern der Region aktuell mit abstrusen Angeboten den Kopf verdreht, auch künftig weitergehen. "Schnell geeinigt haben wir uns nicht, das war schon ein längerer Prozess", gibt Mert zu, und zählt dann das Wormser-Stadion, die Nähe zur Ausbildungsstätte (BASF in Ludwigshafen, Anm. d. Red.) und das Wormatia-Angebot als Gründe für den VfR-Verbleib auf. Dass es die Brüder nur im Doppelpack gibt, war dabei ebenfalls ein großer Wunsch der Özkayas. "Das ist klar für uns", sagt Kaan. "Wenn es geht, dann bleiben wir zusammen."





