Oberliga: Ein souveräner Tabellenführer und 4 bis 6 Absteiger

– Foto: Medien-Team VfR Aalen

Die Oberliga Baden-Württemberg steuert dem Saisonende entgegen. Der 29. Spieltag ist vorbei und es stehen nur noch die fünf letzten Spieltage an. Es bislang noch keine Entscheidungen in Sachen Aufstieg und Abstieg gefallen. FuPa beleuchtet die Lage für euch.

Die Frage nach dem Meister der laufenden Saison 2026/2027 kann noch nicht beantwortet werden. Aber es gibt eine klare Tendenz. Der VfR Aalen steht mit 73 Punkten an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari hat satte elf Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten VfR Mannheim. Die anderen Teams dahinter haben keine Chance mehr auf den Titelgewinn. Bei noch 15 zu vergebenen Punkten sollte sich der VfR eigentlich die Meisterschaft und somit den direkten Aufstieg in die Regionalliga Südwest nicht mehr nehmen lassen.

Die besten Karten für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen - die Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg, der Hessenliga und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielen einen Platz in der Regionalliga Südwest aus - hat derzeit der VfR Mannheim, der als Tabellenzweiter 62 Punkte auf dem Konto hat. Der Drittplatzierte TSV Essingen müsste einen Rückstand von zehn Punkten in fünf Spielen aufholen. Zudem hat der TSV mit +7 gegenüber Mannheim mit +44 die klar schlechtere Tordifferenz. Der Viertplatzierte FC Nöttingen besitzt einen Rückstand von elf Punkten zu den Mannheimern, hat damit noch eine Minichance auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Nur noch theoretisch ist die Möglichkeit, dass der Fünftplatzierte FV Ravensburg noch Zweiter werden könnte. Die Ravensburger haben 15 Punkte auf Mannheim und mit +1 zudem die klar schlechtere Tordifferenz.

Wie sieht es in Sachen Abstieg aus?

Nicht ganz so einfach ist es mit der Frage der Absteiger. Dafür muss zunächst auf die Regionalliga Südwest geschaut werden. Denn: Die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg hat entscheidende Auswirkungen auf die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga. Sicher ist bereits, dass die TSG Balingen und der Bahlinger SC absteigen werden. Dann gäbe es vier oder fünf Absteiger aus der Oberliga.

Wenn allerdings noch ein drittes Team aus Baden-Württemberg aus der Regionalliga absteigen würde, dann erhöht sich die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga auf fünf bis sechs Absteiger. Möglich ist dieses Szenario, da es theoretisch noch den SC Freiburg II oder die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga treffen könnte.

Die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga schwankt also derzeit noch zwischen 4 und 6. Eine Auswirkung dabei hat, ob der Vizemeister der Oberliga Baden-Würrtemberg in den Aufstiegsspielen den Sprung in die Regionalliga schafft.

Szenario 1: 4 Absteiger

4 Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg gibt es, wenn neben dem Oberliga-Meister auch der Vizemeister in den Aufstiegsspielen den Sprung in die Regionalliga schafft und es bei den derzeit zwei Absteigern aus der Regionalliga in die Oberliga Baden-Württemberg bleibt.

Szenario 2: 5 Absteiger

5 Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg gibt es, wenn nur der Oberliga-Meister in die Regionalliga aufsteigt und es bei zwei Absteigern aus der Regionalliga in die Oberliga Baden-Württemberg bleibt. 5 Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg gibt es auch im Fall, wenn der Oberliga-Meister und der Oberliga-Vizemeister in die Regionalliga aufsteigen und drei Mannschaften aus Baden-Württemberg aus der Regionalliga absteigen.

Szenario 3: 6 Absteiger

6 Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg gibt es, wenn nur der Oberliga-Meister in die Regionalliga aufsteigt und drei Mannschaften aus der Regionalliga in die Oberliga Baden-Württemberg absteigen.

Szenario 4 und 5: 2 oder 3 Absteiger

3 oder nur 2 Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg wird es in dieser Saison nicht mehr geben, weil die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllt werden können

Wie sieht die Lage im Tabellenkeller aus?

Vor den letzten fünf Spieltagen ist die Abstiegslage sehr spannend. Noch keine Mannschaft ist derzeit abgestiegen. Allerdings müssen der Tabellenletzte FC Denzlingen (19 Punkte) und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen (21 Punkte) auf ein Fußballwunder hoffen. Davor ist es sehr eng. Der Türkische SV Singen (30 Punkte), Türkspor Neckarsulm (30 Punkte, der FSV Hollenbach (31 Punkte) und der 1. Göppinger SV (32 Punkte) sind arg abstiegsgefährdet.

Allerdings sind die Mannschaften davor auch längst noch nicht sicher, besonders wenn es am Saisonende 6 Absteiger geben sollte. Es ist also für viel Spannung gesorgt. Eine Abstiegsrelegation aus der Oberliga Baden-Württemberg gibt es nicht. Es wird vier Aufsteiger aus den Verbandsligen geben. Das sind die Meister der Verbandsligen aus Baden, Südbaden und Württemberg. Zudem spielen die Vizemeister dieser drei Verbandsligen in einer Aufstiegsrunde den vierten Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg aus.

So siehtdie Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus (Stand: 28.04.2026)

1. VfR Aalen 29 23-4-2 70:17 73

2. VfR Mannheim 29 18-8-3 68:24 62

3. TSV Essingen 29 14-10-5 50:43 52

4. FC Nöttingen 29 16-3-10 73:53 51

5. FV Ravensburg 29 13-8-8 48:47 47

6. SV Oberachern 29 13-6-10 43:49 45

7. FC 08 Villingen (Ab) 29 11-9-9 46:44 42

8. 1. CfR Pforzheim 29 10-11-8 58:48 41

9. Karlsruher SC II (Auf) 29 9-9-11 45:51 36

10. 1. FC Normannia Gmünd 29 8-11-10 45:43 35

11. SSV Reutlingen 29 8-11-10 42:43 35

12. TSG Backnang 29 9-6-14 43:58 33

13. 1. Göppinger SV (Ab) 29 8-8-13 44:44 32

14. FSV Hollenbach 29 8-7-14 47:55 31

15. Türkspor Neckarsulm (Auf) 29 8-6-15 41:49 30

16. Türkischer SV Singen (Auf) 29 9-3-17 41:74 30

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 29 3-12-14 39:72 21

18. FC Denzlingen (Auf) 29 5-4-20 32:61 19