Oberliga: Ein bis zwei Absteiger werden noch gesucht

– Foto: Schmidt, Eibner, Körner

Ein Spieltag vor Schluss hat die Oberliga Baden-Württemberg ihre großen Entscheidungen fast vollständig preisgegeben. VfR Aalen ist Meister und Regionalliga-Aufsteiger, VfR Mannheim geht in die Aufstiegsrelegation, der Abstieg von FC Denzlingen, FSV Hollenbach und FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist besiegelt. Doch die endgültige Zahl der Absteiger hängt weiter am Ausgang der Mannheimer Relegation: Schafft VfR Mannheim den Aufstieg, bleibt es bei vier Absteigern. Scheitert der Tabellenzweite, müssen fünf Mannschaften hinunter. Genau deshalb ist der Kampf um Rang 14 noch mehr als eine bloße Tabellenfrage.

Für SV Oberachern war es ein Sieg mit Würde, Energie und tabellarischem Gewicht: punktgleich mit TSV Essingen, nur wegen der schlechteren Bilanz dahinter, darf der Klub weiter auf Rang fünf blicken. Die Botschaft war klar: Auch nach der Meisterentscheidung verlangt diese Liga Ernsthaftigkeit. VfR Aalen reist nun mit Autorität, SV Oberachern mit selbstbewusstem Rückenwind nach Mannheim.

Die Spitze hat ihren Glanz und ihre Müdigkeit gezeigt. VfR Aalen, seit drei Spieltagen als Meister feststehend, verlor beim SV Oberachern 2:3 und wirkte dabei ambitioniert, doch verwundbar. Luca Fritz eröffnete früh, Benjamin Kindsvater glich kurz vor der Pause aus, ehe Robin Mörmann und Henri Scherer binnen zwei Minuten die Partie drehten. Oleksii Ohurtsov brachte VfR Aalen zurück, doch nach der Roten Karte gegen Paul König blieb nur ein beschädigter Nachmittag.

Der große Gewinner des Wochenendes war FV Ravensburg, das FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor 1000 Zuschauern 5:2 schlug. Tim Lauenroth, Luan Kukic, Nesreddin Kenniche und Matteo Grabherr standen für eine Offensive, die den vierten Platz weiter veredeln kann. Nun führen nur zwei Punkte vom dritten zum vierten Platz, und zwei weitere zum fünften: ein enger, aber würdiger Kampf um die Saisondeutung vor dem letzten Anstoß.

Hinter dem Meister ordnet sich der sportliche Ehrgeiz neu. VfR Mannheim wird in die Aufstiegsrelegation gehen und kann den letzten Spieltag gegen SV Oberachern als Vorbereitung unter Wettbewerbsdruck nutzen. Um Platz drei dagegen bleibt es eng, weil FC Nöttingen gegen TSV Essingen nur 1:1 spielte. Marco Manduzio traf nach 21 Minuten, Jannik Pfänder rettete spät den Punkt und hielt TSV Essingen im Rennen um Rang fünf.

Das Mittelfeld erzählt von verpassten Steigerungen und rechtzeitiger Stabilität. 1. CfR Pforzheim steht mit 48 Punkten auf Rang sieben, FC 08 Villingen folgt mit 47 Punkten und muss nach den Pokalbelastungen den Abschluss gegen Türkischer SV Singen bestreiten. SSV Reutlingen verlor vor 890 Zuschauern 0:2 gegen Türkischer SV Singen und blieb bei 44 Punkten stehen; Atakan Koyuncuoglu und Dominik Emminger setzten die Treffer.

Karlsruher SC II liegt mit 43 Punkten knapp dahinter. TSG Backnang hat sich mit dem 1:0 gegen 1. Göppinger SV vorerst aus der unmittelbaren Abstiegsrechnung gearbeitet, trotz Arda Gürsels Roter Karte. 1. FC Normannia Gmünd wiederum setzte beim 3:0 beim FC Denzlingen ein klares Zeichen und blieb nach schwierigen Wochen über dem Strich. Ganz erledigt ist das Thema Klassenerhalt für Gmünd aber erst, wenn die Konstellation mit dem möglichen fünften Absteiger nicht mehr gefährlich werden kann.

Im Keller hat der 33. Spieltag die Härte der Tabelle freigelegt. TSG Backnang rettete sich mit dem 1:0 gegen 1. Göppinger SV aus der Gefahrenzone; Fabijan Domic traf, Arda Gürsel sah Rot, Filip Milisic scheiterte mit einem Handelfmeter. Für 1. Göppinger SV blieb damit nur die letzte Hoffnung: ein Sieg gegen FC Denzlingen, zugleich eine Niederlage von Türkspor Neckarsulm beim Karlsruher SC II – und anschließend der Aufstieg von VfR Mannheim über die Relegation. Nur dann könnte Rang 14 reichen.

Türkspor Neckarsulm hatte durch das 2:0 gegen FSV Hollenbach einen Vorsprung behauptet, der kostbar wirkt, aber noch keine endgültige Sicherheit bedeutet. Bleibt Türkspor Neckarsulm auf Rang 14, muss der Klub ebenfalls nach Mannheim schauen: Steigt VfR Mannheim auf, wäre Rang 14 gerettet. Scheitert VfR Mannheim, würde auch dieser Platz zum Abstiegsplatz. Noch besser wäre für Türkspor Neckarsulm deshalb ein eigener Punktgewinn oder Sieg beim Karlsruher SC II, um die Rechnung aus eigener Kraft zu verbessern.

FSV Hollenbach dagegen ist abgestiegen, ebenso FSV 08 Bietigheim-Bissingen, das in Ravensburg trotz Aufbäumen zu viel preisgab. FC Denzlingen war schon zuvor abgestiegen. Die Runde bekommt dadurch ihre unerbittliche Logik: Für 1. Göppinger SV zählt nur ein sportliches und anschließend ein Mannheimer Wunder, für Türkspor Neckarsulm die eigene Standfestigkeit oder die Hoffnung auf den Relegationserfolg des VfR Mannheim.

Bemerkenswert war die Verschiedenheit, mit der die bedrohten Mannschaften diesem Wochenende begegneten. Türkischer SV Singen spielte in Reutlingen nicht wie ein Aufsteiger, der zittert, sondern wie ein Team, das den Moment angenommen hat. Mit einem Sieg gegen FC 08 Villingen kann Türkischer SV Singen den Klassenerhalt sicher machen. 1. FC Normannia Gmünd gewann beim FC Denzlingen 3:0, weil Marvin Gnaase, Alexander Aschauer und Nico Molinari die notwendigen Antworten gaben. Auch Gmünd hat es vor dem Heimspiel gegen FV Ravensburg in der eigenen Hand.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen kam beim FV Ravensburg nach einem 0:2 noch einmal zurück, durch Max Stumm und Kevin Ikpide, brach danach aber unter den Treffern von Nesreddin Kenniche und Matteo Grabherr auseinander. FSV Hollenbach verlor in Neckarsulm nicht nur ein Spiel, sondern den Spielraum. Genau darin liegt die Tragik dieses vorletzten Spieltags: Manche Entscheidungen kamen rechnerisch spät, sportlich aber hatten sie sich seit Wochen mit kleinen Versäumnissen angekündigt und sich nun endgültig, unübersehbar, zur Gewissheit verdichtet.

Der letzte Spieltag wird deshalb weniger ein Finale der Meisterfrage als ein Prüfstand der Haltung. FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt FC Nöttingen, 1. FC Normannia Gmünd den FV Ravensburg, 1. Göppinger SV den FC Denzlingen. VfR Aalen trifft auf TSG Backnang, VfR Mannheim auf SV Oberachern. Für FSV Hollenbach geht es gegen 1. CfR Pforzheim nur noch um Würde, für Karlsruher SC II gegen Türkspor Neckarsulm auch um die Rolle des möglichen Schicksalshelfers. Türkischer SV Singen erwartet FC 08 Villingen, TSV Essingen den SSV Reutlingen.

So bleibt eine Liga, deren wichtigste Urteile gesprochen sind, dennoch gespannt. Rang drei, Rang fünf und vor allem die Frage, ob Rang 14 reicht oder ebenfalls zum Absturz führt, verleihen dem 34. Spieltag genug Schärfe. Denn erst nach dem Saisonfinale und der Mannheimer Relegation wird endgültig feststehen, ob vier oder fünf Mannschaften die Oberliga Baden-Württemberg verlassen müssen.